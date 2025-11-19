В Україні можуть заборонити виселення ВПО із місць для тимчасового проживання

Парламент зареєстрував законопроєкт, який гарантуватиме внутрішньо переміщеним особам право на перебування у МТП протягом воєнного стану та півроку після його завершення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови Спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павло Фролов.

Законопроєкт №14219 спрямований на захист переселенців від примусового виселення та забезпечення їхніх прав на безпечне проживання.

Чому це важливо

Внутрішньо переміщені особи звертаються до органів місцевої влади щодо безоплатного проживання у місцях для тимчасового проживання (МТП) через відсутність коштів для винайму житла. Однак на практиці виникає серйозна проблема.

Наразі трапляються численні випадки примусового виселення переселенців. Місцеві та державні органи влади виключають об'єкти з переліку МТП, що автоматично тягне за собою виселення ВПО. Це створює критичну ситуацію для вразливих категорій громадян.

За його словами, внаслідок цього ВПО вимушені їхати закордон у пошуках кращої далі або взагалі повертатися на ТОТ чи території бойових дій, що несе пряму загрозу їхньому життю та здоров'ю.

Нормою цього закону гарантується право ВПО на перебування у МТП протягом воєнного стану та 6 місяців після його закінчення.

Згідно з пояснювальною запискою, в Україні понад 74 000 ВПО зараз живуть у тимчасових місцях проживання, розташованих у державних, комунальних та інших об’єктах по всій країні. Багато з них звертаються по таке житло, бо не мають змоги самостійно винаймати або купувати житло.

Така гарантія дозволить ВПО зменшити фінансове навантаження, бо вони не витрачатимуть кошти на оренду, і сприятиме їхньому економічному розвитку через роботу або підприємницьку діяльність.

Очікується, що прийняття закону допоможе ВПО стабільно жити у громадах, адаптуватися і не опинятися в кризових ситуаціях через відсутність житла.

Окрім цього Кабінет міністрів ухвалив кілька рішень щодо внутрішньо переміщених осіб (ВПО), запровадивши нові послуги та виплати за працевлаштування.