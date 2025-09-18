Уряд схвалив нові виплати та послуги для ВПО: деталі

Кабінет міністрів України ухвалив кілька рішень щодо внутрішньо переміщених осіб (ВПО), запровадивши нові послуги та виплати за працевлаштування.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, ключові рішення стосуються посилення підтримки внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з прифронтових громад і з територій, де ведуться бойові дії.

Медичний догляд, облаштування житла та заохочення працевлаштування

Так, перша нова послуга — медичний догляд. Люди після евакуації зможуть отримати додаткову медичну консультацію одразу в місці тимчасового проживання ВПО. У разі необхідності протягом 30 днів можна пройти лікування в медичному закладі.

Також зʼявиться нова соціальна послуга проживання для ВПО з категорії маломобільних громадян.Надавач послуги, який приймає ВПО з-поміж маломобільних груп, не лише забезпечує ліжко-місцем у місці тимчасового проживання, але й надає допомогу у веденні побуту. Уточнюється, що послуга надається у співфінансуванні з державного та бюджетів територіальних громад, з яких евакуйовано громадян.

Крім того, ухвалили облаштування житла для тимчасового проживання для ВПО.

"Виділили 1 млрд грн субвенцій, щоб органи місцевого самоврядування побудували, відновили, переобладнали помешкання. Важлива умова — все житло має бути пристосоване і для маломобільних категорій населення. Для громад Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Чернігівської, Сумської та Херсонської областей фінансування робіт може здійснюватися у розмірі 100 % за рахунок коштів субвенції. Для усіх інших областей та міста Києва фінансування робіт здійснюється у розмірі не більше 50 % коштом субвенції", - уточнила Свириденко.

Уряд також підтримуватиме працевлаштування ВПО. Кабмін надасть додаткову одноразову виплату 2 000 грн до допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, які безперервно працювали протягом шестимісячного періоду.

Окрім цього, фінансуватимуть дрова на зиму для ВПО.

"ВПО з числа отримувачів пільг або житлових субсидій на всій території України, які не отримали кошти від міжнародних організацій, зокрема на прифронтових територіях, зможуть придбати тверде паливо на зиму. Середній розмір виплат сягатиме 8 000 грн. На додаткову підтримку зможуть розраховувати 32 000 домогосподарств. Виплати здійснить ПФУ після завершення виплат міжнародними організаціями у листопаді-грудні", - наголосила премʼєрка.

Нагадаємо, виплати на проживання ВПО з найбільш вразливих категорій продовжили ще на 6 місяців — до лютого 2026 року.