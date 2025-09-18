Правительство одобрило новые выплаты и услуги для ВПЛ: детали

Кабинет министров Украины принял несколько решений по внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), введя новые услуги и выплаты за трудоустройство.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, ключевые решения касаются усиления поддержки внутренне перемещенных лиц, выехавших из прифронтовых общин и территорий, где ведутся боевые действия.

Медицинский уход, обустройство жилья и поощрение трудоустройства

Так, первая новая услуга — медицинский уход. Люди после эвакуации смогут получить дополнительную медицинскую консультацию сразу в месте временного проживания ВПЛ. При необходимости в течение 30 дней можно пройти лечение в медицинском учреждении.

Также появится новая социальная услуга проживания для ВПЛ из категории маломобильных граждан. Предоставитель услуги, который принимает ВПЛ среди маломобильных групп, не только обеспечивает койко-местом в месте временного проживания, но и оказывает помощь в ведении быта. Уточняется, что услуга предоставляется в софинансировании из государственного и бюджетов территориальных общин, из которых эвакуированы граждане.

Кроме того, было принято обустройство жилья для временного проживания для ВПЛ.

"Выделили 1 млрд грн субвенций, чтобы органы местного самоуправления построили, восстановили, переоборудовали жилье. Важное условие — все жилье должно быть приспособлено и для маломобильных категорий населения. Для общин Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Сумской и Херсонской областей финансирование работ может осуществляться. областей и города финансирование работ осуществляется в размере не более 50% за счет субвенции", - уточнила Свириденко.

Правительство также будет поддерживать трудоустройство ВПЛ. Кабмин предоставит дополнительную единовременную выплату 2 000 грн до пособия на проживание внутренне перемещенным лицам, непрерывно работавшим в течение шестимесячного периода.

Кроме того, будут финансировать дрова на зиму для ВПЛ.

"ВПЛ из числа получателей льгот или жилищных субсидий на всей территории Украины, которые не получили средства от международных организаций, в частности на прифронтовых территориях, смогут приобрести твердое топливо на зиму. Средний размер выплат будет достигать 8 000 грн. На дополнительную поддержку смогут рассчитывать 32 000 международными организациями в ноябре-декабре", - подчеркнула премьер.

Напомним, выплаты на проживание ВПЛ по наиболее уязвимым категориям продлили еще на 6 месяцев - до февраля 2026 года.