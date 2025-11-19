В Украине могут запретить выселение ВПЛ из мест для временного проживания

Парламент зарегистрировал законопроект, гарантирующий внутренне перемещенным лицам право на пребывание в МТП в течение военного положения и полгода после его завершения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Специальной комиссии по защите ВПО Павел Фролов.

Законопроект №14219 направлен на защиту переселенцев от принудительного выселения и обеспечение их прав на безопасное проживание.

Почему это важно

Внутри перемещенные лица обращаются в органы местной власти по безвозмездному проживанию в местах для временного проживания (МТП) из-за отсутствия средств для аренды жилья. Однако на практике возникает серьезная проблема.

В настоящее время встречаются многочисленные случаи принудительного выселения переселенцев. Местные и государственные органы власти исключают объекты из перечня МТП, что автоматически влечет выселение ВПЛ. Это создает критическую ситуацию для уязвимых категорий граждан.

По его словам, в результате этого ВПЛ вынуждены ехать за границу в поисках лучшей дальше или вообще возвращаться на ТОТ или территории боевых действий, что несет прямую угрозу их жизни и здоровью.

Нормой этого закона гарантируется право ВПЛ на пребывание в МТП в течение военного положения и 6 месяцев после его окончания.

Согласно пояснительной записке, в Украине более 74 000 ВПЛ сейчас живут во временных местах проживания, расположенных в государственных, коммунальных и других объектах по всей стране. Многие из них обращаются за таким жильем, потому что не имеют возможности самостоятельно снимать или покупать жилье.

Такая гарантия позволит ВПЛ уменьшить финансовую нагрузку, потому что они не будут тратить средства на аренду, и будет способствовать их экономическому развитию через работу или предпринимательскую деятельность.

Ожидается, что принятие закона поможет ВПЛ стабильно жить в общинах, адаптироваться и не оказываться в кризисных ситуациях из-за отсутствия жилья.

Кроме этого Кабинет министров принял несколько решений по внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), введя новые услуги и выплаты за трудоустройство.