ВПЛ смогут подать заявление на жилой ваучер номиналом 2 млн грн с 1 декабря

С 1 декабря внутренне перемещенные лица с временно оккупированных территорий, имеющие статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны, смогут подать заявление на жилищный ваучер номиналом 2 млн грн через “Дію”.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, ваучер позволяет приобрести жилье или инвестировать в строительство, а также его можно использовать в качестве первого взноса или погасить ипотеку.

Свириденко отметила, что это первый этап новой программы жилищной помощи для семей, дома которых остались на временно оккупированной территории.

Кто может подать заявление?

Внутренне перемещенное лицо:

имеет статус УБД или лица с инвалидностью в результате войны (с 2014 года);

имеет подтвержденное предыдущее место жительства на ВОТ;

имеет актуальную справку ВПЛ с адресом фактического проживания на подконтрольной Украине территории;

не владеет сама и ее семья другим жильем на подконтрольных территориях (за исключением непогашенной ипотеки или жилья в зоне боевых действий);

не получала жилищной поддержки в других программах и не имеет действующих заявлений в "єВідновленні".

Свириденко уточнила, что ваучер можно использовать в течение 5 лет. После покупки жилья на него будет действовать 5-летний запрет на отчуждение, чтобы гарантировать целевое использование средств.

Механизм выплат будет уточнен Министерством развития общин.

"Параллельно мы ищем возможности расширить программу на другие категории ВПЛ с временно оккупированных территорий. Наша цель - чтобы доступ к жилью получили как можно больше украинских семей, потерявших свои дома из-за войны", - подытожила глава правительства.

Жилищные ваучеры для ВПЛ: все, что нужно знать о программе

Минразвития разъясняет особенности нового компонента программы "Восстановление" для ВПЛ, выехавших из ВОТ.

Так, жилой ваучер позволяет приобрести квартиру или дом или инвестировать в его строительство. Также ваучер можно использовать для первого взноса или погашения платежа по ипотеке.

Как подать заявление с 1 декабря

Сначала подать заявление на участие в программе можно только через мобильное приложение "Дія".

Заявителю необходимо:

▪️Обновить приложение к последней версии.

Перейти в раздел Услуги для ВПЛ → Заявление на жилой ваучер.

Подтвердить состав семьи.

Получить согласие супруга на обработку персональных данных (через Дія. Подпись). Если партнер не подтверждает согласие в течение 36 часов – заявление будет отменено).

Подписать заявление Дія.Подписью и отправить.

Все необходимые данные автоматически подтянутся из государственных реестров – подавать документы вручную не нужно. После представления заявление проходит автоматическую проверку Минфина, а затем передается комиссии по месту фактического проживания заявителя. Ориентировочный срок рассмотрения заявления комиссией – до 30 дней.

Впоследствии подать заявление можно также через ЦНАПы или нотариусы.

В Минразвития отмечают, что не имеет значения, было ли у заявителя жилье в собственности на временно оккупированной территории – это не влияет на право участия в программе.

Напомним, в рамках ипотечной программы "єОселя" государство покрывает 70% первого взноса и ежемесячных выплат для ВПЛ в течение первого года, а также компенсирует расходы на оформление ипотеки.