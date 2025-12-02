Переселенцы с временно оккупированных территорий уже подали более 10 тысяч заявлений на жилищные ваучеры: статистика по регионам

На участие в программе жилых ваучеров для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с временно оккупированных территорий (ВОТ) подано уже 10 628 заявлений. Больше активности наблюдается в Днепропетровской и Запорожской областях и в Киеве.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Министерства развития общин и критерий.

Жилые ваучеры для ВПО

Наиболее активно подают заявки в рамках нового компонента "єВідновлення" в Днепропетровской области (1776), Киеве (1545) и Запорожской области (1044).

По регионам происхождения заявителей больше всего обращений поступает от людей, зарегистрированных в Донецкой (3 566 заявлений), Луганской (3 127), Запорожской (2 067) и Херсонской (1 601) областях.

Жилищный ваучер формируется после положительного решения комиссии, однако воспользоваться им можно будет только после отдельного объявления о старте выплат.

Отмечается, что Минразвития активно ищет дополнительное финансирование, чтобы программа стабильно работала и охватывала больше людей. Рассматриваются несколько вариантов, в частности, частичное финансирование за счет остатков бюджетов общин, переместившихся с временно оккупированных территорий. В будущем механизм может быть усилен средствами потенциальных репараций через Международный реестр убытков.

Кто может подать заявление?

Внутренне перемещенное лицо:

имеет статус УБД или лица с инвалидностью в результате войны (с 2014 года);

имеет подтвержденное предыдущее место жительства на ТОТ;

имеет актуальную справку ВПЛ с адресом фактического проживания на подконтрольной Украине территории;

не владеет сама и ее семья другим жильем на подконтрольных территориях (за исключением непогашенной ипотеки или жилья в зоне боевых действий);

не получала жилищной поддержки в других программах и не имеет действующих заявлений в "єВідновленні".

О программе

Минразвития разъясняет особенности нового компонента программы "Восстановление" для ВПЛ, выехавших из ВОТ.

Так, жилой ваучер позволяет приобрести квартиру или дом или инвестировать в его строительство. Также ваучер можно использовать для первого взноса или погашения платежа по ипотеке.

Как подать заявление:

Сначала подать заявление на участие в программе можно только через мобильное приложение "Дія".

Заявителю необходимо:

Обновите приложение до последней версии.

Перейти в раздел Услуги для ВПЛ → Заявление на жилой ваучер.

Подтвердить состав семьи.

Получить согласие супруга на обработку персональных данных (через Дія. Подпись). Если партнер не подтверждает согласие в течение 36 часов – заявление будет отменено).

Подписать заявление Дія. Подписью и отправить.

Все необходимые данные автоматически подтянутся из государственных реестров – подавать документы вручную не нужно. После представления заявление проходит автоматическую проверку Минфина, а затем передается комиссии по месту фактического проживания заявителя. Ориентировочный срок рассмотрения заявления комиссией – до 30 дней.

Впоследствии подать заявление можно также через ЦНАПы или нотариусы.

В Минразвития отмечают, что не имеет значения, было ли у заявителя жилье в собственности на временно оккупированной территории – это не влияет на право участия в программе.