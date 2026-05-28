Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,30

+0,02

EUR

51,54

+0,03

Наличный курс:

USD

44,21

44,10

EUR

51,80

51,60

Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Выплаты ВПЛ на проживание: кому нужно подать заявление до 1 июня, чтобы не потерять средства

женщина ноутбук офис
1 июня 2026 года истекает срок подачи заявлений на назначение пособия на проживание для отдельных категорий ВПЛ / Freepik

1 июня 2026 года завершается прием заявлений на назначение денежной помощи на проживание для переселенцев, для которых правительство расширило правила получения выплат.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Дети из ВПЛ имеют право на денежную помощь без учета уровня дохода их семьи. Если оформить документы до 1 июня 2026 года, средства будут начислены задним числом с 1 февраля 2026 года.

Изменения коснулись и нетрудоспособных переселенцев. Граждане, которым раньше отменили выплаты из-за высокого уровня дохода, теперь могут обратиться с заявлением повторно. При подаче документов до 1 июня 2026 года деньги выплатят за весь период, начиная с 1 января 2026 года.

Своевременное обращение позволяет вернуть денежные средства за предыдущие месяцы. Если подать заявление после 1 июня 2026, помощь назначат только с месяца регистрации обращения.

Как подать заявление?

Послать документы на назначение помощи можно следующими способами:

  • лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
  • онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ;
  • почтой в адрес территориального органа ПФУ;
  • через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП);
  • через представителя исполнительного органа местного совета соответствующего общества.

Напомним, в Украине действует механизм проверки места в очереди на финансирование по программе "Жилье для ВПЛ с ТОТ". Это касается внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий, имеющих статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны.

Автор:
Татьяна Ковальчук