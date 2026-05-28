- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Выплаты ВПЛ на проживание: кому нужно подать заявление до 1 июня, чтобы не потерять средства
1 июня 2026 года завершается прием заявлений на назначение денежной помощи на проживание для переселенцев, для которых правительство расширило правила получения выплат.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
Дети из ВПЛ имеют право на денежную помощь без учета уровня дохода их семьи. Если оформить документы до 1 июня 2026 года, средства будут начислены задним числом с 1 февраля 2026 года.
Изменения коснулись и нетрудоспособных переселенцев. Граждане, которым раньше отменили выплаты из-за высокого уровня дохода, теперь могут обратиться с заявлением повторно. При подаче документов до 1 июня 2026 года деньги выплатят за весь период, начиная с 1 января 2026 года.
Своевременное обращение позволяет вернуть денежные средства за предыдущие месяцы. Если подать заявление после 1 июня 2026, помощь назначат только с месяца регистрации обращения.
Как подать заявление?
Послать документы на назначение помощи можно следующими способами:
- лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
- онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ;
- почтой в адрес территориального органа ПФУ;
- через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП);
- через представителя исполнительного органа местного совета соответствующего общества.
Напомним, в Украине действует механизм проверки места в очереди на финансирование по программе "Жилье для ВПЛ с ТОТ". Это касается внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий, имеющих статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны.