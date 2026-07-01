Рада приняла новый закон о ВПЛ: какие гарантии получат переселенцы

Верховная Рада 1 июля приняла в целом законопроект №12301, который станет новым базовым законодательным актом в сфере защиты прав и свобод перемещенных лиц. Документ учитывает последствия полномасштабной войны и актуализирует государственную политику поддержки переселенцев.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение парламента.

Закон вступит в силу через три месяца после официального опубликования. После этого утратит силу действующий закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" №1706-VII.

Документ закрепляет государственные гарантии поддержки ВПЛ на всех этапах – от адаптации и интеграции по новому месту жительства до возвращения домой и реинтеграции.

Одной из ключевых новаций является гарантирование права на пенсионное обеспечение на общих основаниях. Закон прямо устанавливает, что для внутренне перемещенных лиц не могут применяться дополнительные или отличные от общего порядка требования по назначению, выплате, перерасчету или переводу пенсии.

Также предусмотрено создание электронного кабинета ВПЛ. Через него будет производиться оценка потребностей переселенцев, уровня их интеграции и эффективности оказанной поддержки.

В сфере жилищного обеспечения закон предусматривает как общие механизмы поддержки, определенные жилищным законодательством, так и специальные инструменты для ВПЛ. Для отдельных категорий переселенцев, определяемых правительством, проживание в жилье для временного размещения не будет ограничиваться сроками во время военного или чрезвычайного положения и еще в течение шести месяцев после его завершения.

Отдельно на законодательном уровне регулируется статус мест временного проживания. Речь идет о модульных городках, общежитиях, гостиницах и других помещениях, которые используются для размещения переселенцев.

Кроме того, закон определяет основные функции центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование и реализацию государственной политики в сфере защиты прав перемещенных лиц. Это должно обеспечить непрерывность поддержки ВПЛ независимо от кадровых или структурных изменений в правительстве.

Что еще меняется для переселенцев

Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк отметила, что действующий закон об ВПЛ был принят еще в 2014 году как ответ на первую волну внутреннего перемещения.

Вместо справки о взятии на учет ВПЛ предусматривается формирование выписки из соответствующей базы данных. Это должно уменьшить зависимость доступа к услугам от наличия бумажного документа и сделать систему более удобной для людей.

"Отдельный блок изменений касается жилищных прав ВПЛ. Документ предусматривает регулирование деятельности мест временного проживания, а также различные механизмы реализации права на жилье: льготные кредиты, приобретение права собственности, выкуп жилья, пользование или аренду жилья и другие инструменты", - подчеркнула Шуляк.

Напомним, ранее правительство приняло постановление, изменяющее правила предоставления компенсаций за размещение внутренне перемещенных лиц. Главное изменение касается заведений, приютивших переселенцев, оставшихся без документов.