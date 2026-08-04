Рік роботи у прифронтових громадах пропонують зараховувати за два роки стажу

Один рік роботи на прифронтових територіях пропонують зараховувати як два роки страхового стажу. Крім того, для працівників таких територій хочуть запровадити державне страхування життя і здоров'я, гарантовані надбавки, додаткові оплачувані відпустки та низку інших соціальних гарантій.

Як пише Delo.ua, такі пропозиції озвучив голова Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов під час онлайн-наради за участі представників уряду та народних депутатів.

За його словами, особливий порядок обчислення страхового стажу має стати однією з державних гарантій для людей, які працюють на територіях, де зберігається постійна загроза через бойові дії.

"Пропоную запровадити для працівників прифронтових територій особливий порядок обчислення страхового стажу. Я розумію, що Мінсоцполітики разом із Пенсійним фондом потрібно це відпрацювати, але хочу сказати, що, на наш погляд, це необхідно", – заявив Терехов.

Йдеться, зокрема, про можливість зараховувати один рік роботи на таких територіях як два роки страхового стажу. Пропозицію ще мають опрацювати Мінсоцполітики та Пенсійний фонд.

У нараді також взяли участь міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін і представники міжфракційних депутатських об'єднань "Прифронтові території" та "ВПО України".

Які гарантії пропонують для працівників

Терехов також підтримав законодавчу ініціативу щодо запровадження спеціального статусу працівника прифронтової території. За його словами, такий статус має передбачати конкретні державні гарантії.

Серед запропонованих заходів – державне страхування життя і здоров'я, допомога у разі поранення, набуття інвалідності або загибелі працівника, а також гарантовані надбавки за роботу в умовах підвищеного ризику.

До пакета пропозицій також можуть увійти право на лікування, медичну та психологічну реабілітацію й оздоровлення за державний кошт, додаткові оплачувані відпустки, житлові гарантії та інші механізми соціального захисту.

Хто зможе отримати спецстатус у разі схвалення ініціативи

Спеціальний статус пропонують поширити на працівників, які забезпечують роботу прифронтових громад. Зокрема, йдеться про медиків, енергетиків, комунальників, рятувальників, водіїв громадського транспорту, соціальних працівників, працівників зв'язку, аптек і магазинів, а також освітян.

Визначальним критерієм планується зробити фактичне виконання професійних обов'язків на територіях можливих або активних бойових дій, де робота пов'язана з постійною загрозою життю.

Окремо Терехов наголосив, що фінансування запропонованих гарантій не повинно повністю покладатися на місцеві бюджети. На його думку, значну частину відповідних витрат має взяти на себе держава.

Пропозиції планують оформити у законодавчі ініціативи

За результатами зустрічі учасники домовилися підготувати пакет законодавчих ініціатив щодо державних гарантій для працівників прифронтових територій.

Найближчим часом пропозиції планують обговорити на спільній нараді за участі Кабміну, народних депутатів, Асоціації прифронтових міст та громад і керівників громад. За підсумками обговорення планується сформувати пакет законодавчих змін щодо соціального захисту працівників і збереження кадрового потенціалу прифронтових територій.

Раніше асоціація представила пакет пропозицій для прифронтових територій, серед яких зниження ПДВ на товари першої необхідності до 5%, підвищення мінімальної зарплати до 10 тис. грн і мінімальної пенсії до 6 тис. грн.

За словами Терехова, напрацьовані пропозиції планують узагальнити та передати Кабінету міністрів і Верховній Раді.