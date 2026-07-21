Підтримка бізнесу, бюджетна політика та зарплати медиків: прифронтові громади готують пропозиції до Кабміну і Ради

Асоціація прифронтових міст та громад готує пропозиції до Бюджетної декларації та майбутніх законодавчих змін, серед яких – перегляд підходів до фінансування прифронтових громад, підтримка малого бізнесу, розвиток соціальної сфери, забезпечення людей житлом і створення умов для довгострокового розвитку територій в умовах війни.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова асоціації, міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, напрацьовані пропозиції планують узагальнити та передати Кабінету міністрів і Верховній Раді. Вони сформовані за результатами робочого візиту Терехова до Полтави, де він провів зустрічі з керівництвом області, представниками бізнесу, медичної спільноти, молоддю та внутрішньо переміщеними особами.

Однією з ключових тем стала бюджетна політика. Терехов зазначив, що держава має відійти від єдиного підходу до фінансування територій і враховувати реальну безпекову ситуацію у прифронтових громадах.

"Під час війни міста не мають виживати кожне окремо. Якщо одна громада знайшла рішення, яке рятує людей, ним потрібно ділитися. Сьогодні наше завдання – зробити так, щоб найкращі практики ставали державною політикою", – наголосив він.

Окремий блок зустрічей був присвячений підтримці підприємництва. Терехов додав, що саме бізнес сьогодні забезпечує робочі місця, сплачує податки та підтримує економічну стійкість громад.

Ігор Терехов на одному з підприємств. Фото: Асоціація прифронтових міст та громад

"Всі наші напрацювання ляжуть в основу пропозицій та ініціатив, які ми спрямуємо в парламент до Бюджетної декларації, законів і постанов", – повідомив мер Харкова.

Він також підтвердив, що виступає проти запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців.

Під час зустрічі з медичною спільнотою обговорювали кадровий дефіцит, модернізацію лікарень та необхідність підвищення оплати праці медичних працівників.

Під час спілкування з ВПО та молоддю йшлося про забезпечення житлом, працевлаштування, можливості для розвитку та створення умов для повернення українців після завершення війни.

Терехов наголосив на важливості довгострокового планування розвитку територій.

"Кожна громада повинна мати стратегію розвитку на 5, 10 і навіть 30 років. Коли є план – є бюджет, є можливість залучати міжнародне фінансування та інвестиції. Без стратегії не буде системного розвитку", – зазначив він.

Нагадаємо, у серпні 2025 року Кабмін ухвалив перший пакет рішень у межах програми підтримки прифронтових територій, де проживає 6,6 млн українців, зокрема 3,7 млн представників вразливих груп населення.

Про те, що уряд разом із громадами працює над другим пакетом допомоги для прифронтових територій, повідомлялося у вересні. Тоді у Мінрозвитку заявили, що його ухвалення має забезпечити базові потреби людей у зонах бойових дій і посилити стійкість регіонів.

Прифронтові громади вже вносили уряду пропозиції, зокрема вони стосувалися економічної спецмоделі, енергетичної автономії та розмінування.