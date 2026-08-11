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Черги зменшаться: на кордоні з Румунією завершили перший етап оновлення вантажного терміналу

пункт пропуску Порубне-Сирет
Триває модернізація "Порубне – Сірет" / Міністерство відновлення, інфраструктури та транспорту

На пункті пропуску "Порубне – Сірет" завершили першу чергу розбудови вантажного термінала. Це дозволить збільшити пропускну здатність кордону з Румунією, скоротити час проходження контролю та розвантажити логістичні шляхи.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства відновлення, інфраструктури та транспорту.

Що вже зроблено

У межах першого етапу будівельники підготували інженерну інфраструктуру для розширеного вантажного термінала. На об'єкті виконали такі роботи:

  • уклали цементобетонне покриття; 
  • облаштували систему водовідведення та очищення стічних вод; 
  • встановили павільйон для прикордонників; 
  • змонтували стаціонарну систему радіаційного контролю; 
  • змонтували систему зовнішнього освітлення.
Фото 2 — Черги зменшаться: на кордоні з Румунією завершили перший етап оновлення вантажного терміналу
Фото: Мінвідновлення

Плани розширення та 4 нові смуги

Наступний етап передбачає закупівлю та монтаж обладнання для митного й прикордонного контролю. Також проєкт включає будівництво чотирьох додаткових смуг для в'їзду вантажівок в Україну та облаштування зони очікування для великогабаритного транспорту.

"Важливо, щоб розширення пункту пропуску відбувалось дзеркально – тобто з румунського боку кордону також. Саме це дозволить повноцінно збільшити пропускну здатність цього пункту. Зі свого боку готуємось до наступного етапу – будівництва вантажного терміналу", – зазначив перший заступник міністра Сергій Деркач.

Фото 3 — Черги зменшаться: на кордоні з Румунією завершили перший етап оновлення вантажного терміналу
Фото: Мінвідновлення

Хто фінансує проєкт

Роботи виконуються на умовах співфінансування 50/50. Половину коштів надає Європейський Союз у межах програми Connecting Europe Facility (CEF), іншу половину виділяють із Державного бюджету України. Проєкт є частиною розвитку транс'європейської транспортної мережі TEN-T. Координацію здійснюють Мінінфраструктури та Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України спільно з Європейською комісією та агентством CINEA.

Нагадаємо, Україна та Румунія домовилися про розвиток прикордонної інфраструктури та реалізацію нових транспортних проєктів. Серед ключових ініціатив - відкриття нового пункту пропуску “Біла Церква -Сігету Мармацієй”, реконструкція пункту “Порубне - Сірет" та будівництво мосту через Дунай.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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