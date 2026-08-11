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Черги зменшаться: на кордоні з Румунією завершили перший етап оновлення вантажного терміналу
На пункті пропуску "Порубне – Сірет" завершили першу чергу розбудови вантажного термінала. Це дозволить збільшити пропускну здатність кордону з Румунією, скоротити час проходження контролю та розвантажити логістичні шляхи.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства відновлення, інфраструктури та транспорту.
Що вже зроблено
У межах першого етапу будівельники підготували інженерну інфраструктуру для розширеного вантажного термінала. На об'єкті виконали такі роботи:
- уклали цементобетонне покриття;
- облаштували систему водовідведення та очищення стічних вод;
- встановили павільйон для прикордонників;
- змонтували стаціонарну систему радіаційного контролю;
- змонтували систему зовнішнього освітлення.
Плани розширення та 4 нові смуги
Наступний етап передбачає закупівлю та монтаж обладнання для митного й прикордонного контролю. Також проєкт включає будівництво чотирьох додаткових смуг для в'їзду вантажівок в Україну та облаштування зони очікування для великогабаритного транспорту.
"Важливо, щоб розширення пункту пропуску відбувалось дзеркально – тобто з румунського боку кордону також. Саме це дозволить повноцінно збільшити пропускну здатність цього пункту. Зі свого боку готуємось до наступного етапу – будівництва вантажного терміналу", – зазначив перший заступник міністра Сергій Деркач.
Хто фінансує проєкт
Роботи виконуються на умовах співфінансування 50/50. Половину коштів надає Європейський Союз у межах програми Connecting Europe Facility (CEF), іншу половину виділяють із Державного бюджету України. Проєкт є частиною розвитку транс'європейської транспортної мережі TEN-T. Координацію здійснюють Мінінфраструктури та Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України спільно з Європейською комісією та агентством CINEA.
Нагадаємо, Україна та Румунія домовилися про розвиток прикордонної інфраструктури та реалізацію нових транспортних проєктів. Серед ключових ініціатив - відкриття нового пункту пропуску “Біла Церква -Сігету Мармацієй”, реконструкція пункту “Порубне - Сірет" та будівництво мосту через Дунай.