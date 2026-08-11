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Спека під 40°C підриває енергоринок Європи: у Франції та Німеччині стрімко злетіли ціни на світло

кондиціонери
Ціни на електроенергію у Франції та Німеччині підскочили до 229 євро / Depositphotos

Ціни на електроенергію у Франції та Німеччині стрімко зростають. Головним чинником стала масштабна хвиля спеки, яка одночасно провокує рекордний попит на електроенергію та суттєво обмежує можливості традиційної генерації.

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на дані Bloomberg.

Вечірній ціновий пік та зростання споживання

За даними біржі EPEX Spot, пікові значення вартості електрики очікуються в інтервалі з 20:00 до 21:00 за місцевим часом, досягаючи приблизно 228 євро за мегават-годину в Німеччині та 229 євро у Франції.

Такий стрибок зумовлений збігом двох факторів: природним спадом генерації на сонячних електростанціях у вечірній час і різким збільшенням навантаження на систему через охолодження приміщень.

Поточні біржові котирування перевищують показники контрактів на наступний день на 15% та 20% відповідно, що сигналізує про суттєве загострення ринкового балансу.

Найближчими днями стовпчики термометрів в обох країнах можуть наблизитися до позначки 40°C, змушуючи домогосподарства та бізнес масово використовувати системи кондиціонування.

Згідно з аналітичними підрахунками на основі даних Bloomberg, вечірнє енергоспоживання у Франції перетне позначку у 49 гігаватів, що приблизно на 5% більше порівняно з кінцем минулого тижня, коли погодні умови були значно помірнішими.

Обмеження на французьких АЕС 

Паралельно суттєвого тиску зазнає атомна енергетика Франції, яка відіграє роль ключової опори європейської енергосистеми та традиційно експортує ресурси сусіднім державам.

Аномально висока температура води у водоймах не дозволяє низці реакторів отримувати достатній обсяг річкової води для безпечного та ефективного охолодження.

Через термічні обмеження загальний атомний парк країни наразі функціонує лише приблизно на 60% від повної встановленої потужності проти 65% днем раніше. Деякі атомні блоки довелося екстрено відключити від мережі, тоді як інші станції вимушено працюють зі зниженим навантаженням.

Нагадаємо, червнева хвиля спеки в Європі призвела до втрати понад 2 млрд євро від вартості врожаю зернових культур. Найбільших збитків зазнали сільськогосподарські сектори Франції та Угорщини.

Автор:
Тетяна Бесараб

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