Аномальна спека в Європі знищила врожай зернових на суму понад €2 млрд

Червнева хвиля спеки в Європі призвела до втрати понад 2 млрд євро від вартості врожаю зернових культур. Найбільших збитків зазнали сільськогосподарські сектори Франції та Угорщини.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Financial Times.

Упродовж чотирьох тижнів після хвилі спеки прогнози виробництва зерна в ЄС та Великій Британії були скорочені майже на 9 млн тонн. За оцінками ECIU, втрати становлять близько 2,1 млрд євро у національних цінах на пшеницю, ячмінь, кукурудзу та інші культури (або близько 5% від оціночної вартості виробництва 2025 року).

Спека завдала удару по пшениці в критичний період формування зерна у центральній і південній Франції, південній Німеччині, Австрії, Польщі та Угорщині. При цьому ярий ячмінь постраждав сильніше, ніж озимий. Аномально гарячого червня в Західній Європі температура була на 3°C вищою за середній показник 1991–2020 років. У Франції стовпчики термометрів перевищували 43°C, а в Угорщині — 40°C.

Скорочення врожаю кукурудзи та наслідки для ринку

Близько половини від загального скорочення прогнозу врожаю в Європі припало на кукурудзу, яка використовується переважно для кормів худобі. Через спеку під час цвітіння у Франції та Угорщині Coceral знизила прогноз урожаю кукурудзи в ЄС та Великій Британії з 57,2 млн тонн до 52,7 млн тонн.

Оскільки ЄС є нетто-імпортером кукурудзи в неврожайні роки, цей дефіцит може збільшити попит на поставки від зовнішніх постачальників, зокрема з України та Бразилії. Менший французький урожай також може зменшити обсяги пшениці, доступної для експорту до Африки, а вищі витрати на корми незабаром відчують виробники тваринницької продукції.

Найбільше від спеки постраждали такі країни:

Франція: зазнала майже половини від загальних збитків — прогноз урожаю зменшено на 4,1 млн тонн (близько €891 млн). Основне падіння припало на кукурудзу — на 3,35 млн тонн (до 9,4 млн тонн), що нижче за показники посухи 2022 року.

Угорщина: прогноз скоротився на 2,4 млн тонн (близько €444 млн).

Іспанія: втратила 1,4 млн тонн (€276 млн).

Німеччина: прогноз знизився на 1,4 млн тонн (€233 млн).

Завдяки тому, що у Болгарії, Румунії, Італії та Фінляндії прогнози врожаю дещо підвищили, підсумкові втрати європейського виробництва становлять близько €1,79 млрд.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що аномальна спека в ЄС знижує врожайність і провокує зростання цін на зерно. Хвиля екстремально високих температур, що охопила значну частину Європи, вже спричинила понад 1300 смертей і негативно впливає на аграрний сектор блоку.