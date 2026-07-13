Спека в Італії б’є по виробництву пармезану

Екстремальна спека в італійському регіоні Емілія-Романья впливає на виробництво всесвітньо відомого пармезану Parmigiano Reggiano: корови дають менше молока, а виробники змушені більше витрачати на охолодження ферм і складів для витримки сиру.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Президент консорціуму Parmigiano Reggiano Нікола Бертінеллі, який також керує молочною фермою поблизу Парми, зазначив, що екстремальна спека впливає і на якість, і на кількість молока.

За температури понад 40 градусів Цельсія корови проводять більше часу лежачи, менше їдять і виробляють до 10% менше молока. Саме молоко є одним із трьох основних інгредієнтів пармезану поряд із сіллю та сичужним ферментом.

Виробництво справжнього Parmigiano Reggiano дозволене лише у п’яти провінціях, переважно в Емілії-Романьї. Корів для такого виробництва мають годувати травою та сіном, вирощеними в цьому регіоні.

"Якщо не йде дощ, трава не росте, сіно не можна виробляти, і неможливо отримати молоко, необхідне для виробництва сиру", — сказав Бертінеллі.

Щоб захистити худобу від спеки, фермери встановлюють вентилятори та системи водяного туману. Однак це збільшує витрати на електроенергію.

Проблема стосується не лише ферм, а й складів, де сир витримують щонайменше 12 місяців, а іноді три роки або довше. На двох складах у провінціях Реджо-Емілія та Модена зберігається понад 500 тис. кругів Parmigiano Reggiano загальною вартістю понад 300 млн євро.

Директор Magazzini Generali delle Tagliate Джанкарло Раванетті зазначив, що під час пікової спеки цього року щоденне споживання енергії на складах зросло приблизно на 30%.

За його словами, компанія модернізувала системи охолодження та котли, покращила ізоляцію будівель і збільшила виробництво відновлюваної енергії, щоб зробити об’єкти більш енергоефективними.

За оцінками, галузь Parmigiano Reggiano генерує 4,5 млрд євро річного доходу та забезпечує роботою тисячі людей. У 2025 році експорт сиру становив понад 50% світових продажів Parmigiano Reggiano, а США були його найбільшим іноземним ринком.

Нагадаємо, спека в Європі почала тиснути на молочний сектор. Європейські переробники молока вже фіксують перші ознаки зниження поставок сировини.