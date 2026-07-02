Липнева спека утримує рекордно високі ціни на електроенергію в Європі

Червневі температурні рекорди спровокували стрибок вартості світла на європейських біржах. Синоптики попереджають про нову хвилю спеки у липні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Різке зростання вартості зумовлене одночасним підвищенням попиту на охолодження та обмеженням пропозиції на ринку.

Поточна ситуація наочно продемонструвала, як пов'язана зі зміною клімату екстремальна спека здатна масштабно порушувати стабільність ринків електроенергії.

Нові температурні загрози

Синоптичні прогнози вказують на підвищений ризик виникнення нових хвиль спеки у Великій Британії, Іспанії, Німеччині та Франції вже протягом цього місяця.

Наступний період гарячої погоди навряд чи повністю повторить екстремальні рекорди червня, проте температура в більшій частині Європи все одно перевищить сезонні норми на 2–8 градусів Цельсія.

На цьому тлі ф'ючерси на німецький контракт з поставкою наступного місяця зросли на біржі Epex на 2,2% — до 103,58 євро за мегават-годину, що стало близьким до січневого максимуму.

Червневі температурні рекорди суттєво погіршили умови постачання електроенергії через падіння обсягів вітрової генерації та обмеження потужності газових станцій.

Крім того, через занадто теплу охолоджувальну воду виробникам довелося знизити обсяги виробництва на атомних електростанціях у Франції та Швейцарії.

Внаслідок цих чинників минулого місяця середні ціни на добу наперед у Німеччині та Великій Британії підскочили до 109,50 євро та 115,76 євро за мегават-годину відповідно.

Для червня це найвищі показники з 2022 року, а у Франції вартість ресурсу досягла максимуму з 2023 року.

Аналітики Лондонської фондової біржі попереджають, що чергова хвиля спеки створить аналогічне сильне навантаження на європейську енергосистему.

Нагадаємо, в Україні повернулися графіки погодинних відключень електроенергії. Причинами стали наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру та аномально спекотна погода, яка суттєво збільшила споживання електроенергії.