Спека в ЄС знижує врожайність і провокує зростання цін на зерно

Хвиля екстремальної спеки, що охопила значну частину Європи, спричинила понад 1300 смертей і негативно впливає на аграрний сектор ЄС. Найбільше постраждала Франція, де знижується врожайність зернових культур через аномально високі температури та посуху.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Зернова електронна біржа".

Що відбувається з врожаєм

Друга хвиля екстремальної спеки, що охопила низку країн Європи, зокрема Францію, Іспанію та Велику Британію, вже призвела до людських жертв і продовжує негативно впливати на аграрний сектор. Найбільше наслідки відчуває Франція - один із ключових виробників зерна в ЄС, де погіршується стан посівів ярих культур.

З 21 червня в європейських країнах зафіксовано понад 1300 смертей, пов’язаних із рекордно високими температурами, що сягали 36–45 °C та охопили значну частину континенту.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адхан Гебреєсус заявив у мережі X, що Європа є континентом, який нагрівається найшвидше у світі, а темпи потепління тут удвічі перевищують середньосвітові. За його словами, близько 150 мільйонів людей перебувають в умовах екстремальної спеки, фіксуються смертельні випадки, закриваються школи, а енергосистеми працюють на межі можливостей. Він пов’язав ситуацію зі змінами клімату та глобальним потеплінням.

Додатковим чинником посилення спеки називають явище Ель-Ніньйо, яке, за прогнозами, може стати одним із найсильніших в історії. Найбільшого удару зазнала Франція, що особливо критично після попереднього періоду весняної спеки.

Аномально високі температури прискорюють дозрівання врожаю, однак водночас суттєво знижують урожайність озимих культур. За даними державної агенції FranceAgriMer, станом на 22 червня французькі фермери значно випереджають середні багаторічні темпи збирання врожаю, однак це не компенсує втрат. Зокрема, обмолочено 7% посівів м’якої озимої пшениці (проти 1% у середньому за п’ять років), 19% твердої пшениці, 42% озимого ячменю та 7% ярого ячменю.

Водночас протягом 14–21 червня погіршився стан зернових культур. Частка посівів м’якої озимої пшениці у доброму та відмінному стані знизилася до 74% (проти 76% тижнем раніше та 68% торік). Подібна динаміка зафіксована і для інших культур: озимого ячменю - до 71%, твердої пшениці - до 58%, кукурудзи - до 76%.

Наслідком погодних аномалій стало й зростання цін на аграрних ринках. У Парижі котирування кукурудзи на біржі Euronext за тиждень зросли на 7,3% — до 228,25 €/т (259,8 $/т). Також підвищилися фізичні ціни на ярий ячмінь у Франції, які наразі на 15–20 €/т перевищують вартість озимого фуражного ячменю нового врожаю.

У найближчі дні на частині території Франції прогнозуються опади, однак вони будуть локальними та недостатньо інтенсивними, щоб суттєво змінити ситуацію. Наприкінці тижня синоптики очікують нову хвилю спеки з температурами до 30–35 °C.

Нагадаємо, ціни на український ріпак старого врожаю зросли до $560–570 за тонну на умовах СРТ-порт через високий попит на експортному ринку, попри уповільнення торгівлі в напрямку портів.