Спека в Європі скоротила виробництво молока: як фермери рятують бізнес

Спека в Європі почала тиснути на молочний сектор. Європейські переробники молока вже фіксують перші ознаки зниження поставок сировини.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Foodagribusiness.world.

Хоча в деяких регіонах падіння поки що мінімальне, якісні показники молока — рівень жиру та білка — вже пішли донизу, що сигналізує про неминуче скорочення виробництва найближчим часом.

Зокрема, нідерландська компанія Vreugdenhil Dairy Foods повідомляє, що обсяги заготівлі наразі стабільні, проте статистика відстає на кілька днів від реального стану справ через триденний цикл збору сировини на фермах.

За даними переробника, утримувати позиції допомагає лише те, що фермери оперативно забезпечують належний мікроклімат у корівниках та коригують раціон тварин додатковими кормами.

Інший молочний гігант — FrieslandCampina — фіксує суттєвіше, ніж зазвичай, сезонне падіння виробництва, хоча конкретних цифр поки не називає.

"Ефективними виявилися заходи, які фермери впроваджували останнім часом: встановлення потужних вентиляторів, систем обприскування та покращення теплоізоляції корівників", — зазначають у компанії.

Крім того, виробники змінюють підходи до випасу. Щоб врятувати худобу від теплового стресу, корів дедалі частіше випускають на пасовища вночі, тоді як удень тримають у прохолодних приміщеннях. Кооператив офіційно підтримує таку практику та наполегливо рекомендує уникати денного випасу в пікові години літньої спеки.

Якщо Нідерланди рятуються технологіями, то в інших країнах ЄС спека вдарила по молочному бізнесу значно сильніше. У Бельгії деякі фермери спостерігали падіння виробництва на 25% або більше. Молочний фермер Дамієн Ван Ромпу керує фермою зі 120 коровами в Женаппі, Валлонія. До початку спеки вони виробляли 3500 літрів молока щодня.

Молочні фермери у Франції та Німеччині також відчувають наслідки спеки. Німецький молочний фермер Йозеф Прюйс, який мешкає в Краненбурзі, що розташований неподалік від кордону з Неймегеном, спостерігає падіння виробництва, незважаючи на вентилятори та систему обприскування у своєму корівнику, як повідомляє WDR.

Крім того, корови більше не йдуть до доїльного робота самостійно, тому йому доводиться пасти їх там. Його надої скоротилися з середнього показника 37 літрів до 33-34 літрів на день.

Зниження пропозиції сировини на європейському ринку в розпал літа може посилити тиск на закупівельні ціни, що згодом відобразиться на вартості готової молочної продукції в ЄС.

Нагадаємо, понад 60% молочно-товарних ферм в Україні потребують глибокої модернізації для відповідності європейським стандартам благополуччя тварин. Найбільші витрати припадають на старі підприємства - модернізація може коштувати від €500-1200 на одну корову, а загальний обсяг інвестицій оцінюється приблизно у €219 млн.