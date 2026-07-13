Жара в Италии бьет по производству пармезана

Экстремальная жара в итальянском регионе Эмилия-Романья влияет на производство всемирно известного пармезана Parmigiano Reggiano: коровы дают меньше молока, а производители вынуждены больше тратить на охлаждение ферм и складов для выдержки сыра.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Президент консорциума Parmigiano Reggiano Никола Бертинелли, также управляющий молочной фермой вблизи Пармы, отметил, что экстремальная жара влияет и на качество, и на количество молока.

При температуре свыше 40 градусов Цельсия коровы проводят больше времени лежа, меньше едят и производят до 10% меньше молока. Само молоко является одним из трех основных ингредиентов пармезана наряду с солью и сычужным ферментом.

Производство настоящего Parmigiano Reggiano разрешено только в пяти провинциях, преимущественно в Эмилии-Романьи. Коров для такого производства должны кормить травой и сеном, выращенными в этом регионе.

"Если не идет дождь, трава не растет, сено нельзя производить, и невозможно получить молоко, необходимое для производства сыра", - сказал Бертинелли.

Чтобы защитить скот от жары, фермеры устанавливают вентиляторы и системы водяного тумана. Однако это увеличивает затраты на электроэнергию.

Проблема касается не только ферм, но и складов, где сыр выдерживают не менее 12 месяцев, а иногда и три года или дольше. На двух складах в провинциях Реджо-Эмилия и Модена хранится более 500 тысяч кругов Parmigiano Reggiano общей стоимостью более 300 млн евро.

Директор Magazzini Generali delle Tagliate Джанкарло Раванетти отметил, что во время пиковой жары в этом году ежедневное потребление энергии на складах выросло примерно на 30%.

По его словам, компания модернизировала системы охлаждения и котлы, улучшила изоляцию зданий и увеличила производство возобновляемой энергии, чтобы сделать объекты более энергоэффективными.

По оценкам, отрасль Parmigiano Reggiano генерирует 4,5 млрд евро годового дохода и обеспечивает работой тысячи человек. В 2025 году экспорт сыра составил более 50% мировых продаж Parmigiano Reggiano, а США являлись его крупнейшим иностранным рынком.

Напомним, жара в Европе начала давить на молочный сектор. Европейские переработчики молока уже фиксируют первые признаки понижения поставок сырья.