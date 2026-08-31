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Шостий за кілька місяців: у Середземному морі перевірили танкер "тіньового флоту" РФ (ФОТО)

захоплення танкеру тіньового флоту РФ
Зупинка танкеру тіньового флот у РФ / Фото:x.com/kajakallas

30 серпня європейські військові зупинили танкер MV SUN через підозру у належності до російського “тіньового флоту” та фальсифікації документів про реєстрацію.

Як пише Delo.ua, про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

"30 серпня в Середземному морі силами військово-морської операції ЄС IRINI зайшли для перевірки прапора на борт нафтового танкера MV SUN, підозрюваного у плаванні під чужим прапором в порушення міжнародного морського права", — зазначила Каллас.

Фото 2 — Шостий за кілька місяців: у Середземному морі перевірили танкер "тіньового флоту" РФ (ФОТО)
Сили військово-морської операції ЄС перевірили танкер MV SUN /Фото: x.com/kajakallas 

За її словами, MV SUN став шостим судном, яке за останні місяці зупинили операції ЄС через підозри щодо належності до російського "тіньового флоту".

Євросоюз використовує санкції та інші заходи проти суден, які пов'язують із транспортуванням російської нафти. Мета цих заходів — обмежити доходи Росії від експорту нафти.

Фото 3 — Шостий за кілька місяців: у Середземному морі перевірили танкер "тіньового флоту" РФ (ФОТО)
Перевірка танкера MV SUN/ Фото: x.com/kajakallas

"Нелегальні продажі нафти з кораблів тіньового флоту є критичною життєвою артерією для війни Росії проти України, і ми продовжимо їх перекривати", — підкреслила дипломатка.

Довідково

Eunavfor Med (Військово-морська операція Європейського Союзу в Середземному морі) — це військова місія Європейського Союзу в рамках Спільної політики безпеки та оборони, заснована для забезпечення безпеки на морі, дотримання ембарго ООН на постачання зброї до Лівії (в рамках поточної фази Eunavfor Med Irini) та протидії нелегальній міграції й контрабанді.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили Великої Британії та правоохоронці зможуть перехоплювати та затримувати підсанкційні судна російського тіньового флоту, які проходять транзитом через британські води.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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