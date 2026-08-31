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Російський удар знищив розподільчий центр Dnipro-M у Києві: що буде з замовленнями
Російські війська під час чергового обстрілу Києва 29 серпня завдали удару по розподільчому центру мережі магазинів інструментів та обладнання для будівництва й ремонту Dnipro-M. Внаслідок атаки об'єкт зазнав руйнувань, однак серед працівників компанії ніхто не постраждав.
Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба бренду.
У компанії зазначили, що наразі активно працюють над ліквідацією наслідків та відновленням операційних процесів.
Через пошкодження логістичної інфраструктури тимчасово можливі затримки в доставці замовлень, а також у термінах сервісного обслуговування й ремонту інструментів.
Представники Dnipro-M запевнили, що роблять усе можливе для мінімізації незручностей для клієнтів.
У разі потреби змінити деталі замовлення або уточнити терміни ремонту фахівці сервісу самостійно зв’язуватимуться з покупцями.
Про Dnipro-M
Dnipro-M — український бренд інструментів та обладнання для дому, гаража, майстерні, саду і будівництва. Компанія працює на українському ринку з 2011 року. В її асортименті — електро- та акумуляторні інструменти, садова техніка, зварювальне обладнання, компресори, бензо- та електропили та інша техніка.
За даними компанії, мережа Dnipro-M налічує понад 400 салонів по Україні, а також сервісні центри та майстерні в усіх областях країни. Компанія має власну кур'єрську доставку.
Окрім українського ринку, бренд виходить та розвиває мережу у низці країн Європи (зокрема в Польщі, Чехії, Словаччині тощо).
Нагадаємо, що зранку, 29 серпня, внаслідок прямого влучання ворога зазнав значних пошкоджень один із складів ритейлера сантехніки та плитки“Агромат” у Київській області.