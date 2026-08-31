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Російський удар знищив розподільчий центр Dnipro-M у Києві: що буде з замовленнями

Dnipro-M попередила про затримки через руйнування центру
Dnipro-M попередила про затримки через руйнування центру

Російські війська під час чергового обстрілу Києва 29 серпня завдали удару по розподільчому центру мережі магазинів інструментів та обладнання для будівництва й ремонту Dnipro-M. Внаслідок атаки об'єкт зазнав руйнувань, однак серед працівників компанії ніхто не постраждав. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба бренду.

У компанії зазначили, що наразі активно працюють над ліквідацією наслідків та відновленням операційних процесів.

Через пошкодження логістичної інфраструктури тимчасово можливі затримки в доставці замовлень, а також у термінах сервісного обслуговування й ремонту інструментів.

Представники Dnipro-M запевнили, що роблять усе можливе для мінімізації незручностей для клієнтів.

У разі потреби змінити деталі замовлення або уточнити терміни ремонту фахівці сервісу самостійно зв’язуватимуться з покупцями.

Про Dnipro-M

Dnipro-M — український бренд інструментів та обладнання для дому, гаража, майстерні, саду і будівництва. Компанія працює на українському ринку з 2011 року. В її асортименті — електро- та акумуляторні інструменти, садова техніка, зварювальне обладнання, компресори, бензо- та електропили та інша техніка.

За даними компанії, мережа Dnipro-M налічує понад 400 салонів по Україні, а також сервісні центри та майстерні в усіх областях країни. Компанія має власну кур'єрську доставку.

Окрім українського ринку, бренд виходить та розвиває мережу у низці країн Європи (зокрема в Польщі, Чехії, Словаччині тощо).

Нагадаємо, що зранку, 29 серпня, внаслідок прямого влучання ворога зазнав значних пошкоджень один із складів ритейлера сантехніки та плитки“Агромат” у Київській області. 

Автор:
Тетяна Бесараб

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