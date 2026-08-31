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Росія атакувала виробництво Pepsi, Sandora та Lipton: які наслідки
29 серпня Росія вдарила по виробничому комплексу компанії PepsiCo у Миколаївській області, де випускають газовані напої Pepsi та холодний чай Lipton Ice Tea.
Як пише Delo.ua, про це йдеться в заяві компанії.
PepsiCo наразі оцінює масштаб пошкоджень та вживає заходів для відновлення постачання продукції в Україні. Характер пошкоджень та можливі терміни поновлення роботи підприємства компанія не уточнила.
"Безпека наших співробітників — наш пріоритет, і ми підтверджуємо, що постраждалих немає", — йдеться в повідомленні.
На підприємствах компанії виготовляють соки, газовані напої, холодний чай. Серед брендів PepsiCo в Україні — Sandora, "Садочок", Pepsi, Lipton Ice Tea.
Раніше в Головному управлінні ДСНС Миколаївщини повідомляли, що на складі підприємства виникла масштабна пожежа. Як зазначили рятувальники, через постійну загрозу повторних атак вони були змушені відходити на безпечну відстань, а згодом знову повертатися до гасіння вогню.
Нагадаємо, лікеро-горілчаний завод "Хортиця", що входить до групи Global Spirits, зазнав значних пошкоджень унаслідок російської атаки та не підлягає відновленню.