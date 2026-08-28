Внаслідок атаки Росії знищено лікеро-горілчаний завод "Хортиця"

Лікеро-горілчаний завод "Хортиця", що входить до групи Global Spirits, зазнав значних пошкоджень унаслідок російської атаки та не підлягає відновленню.

Як пише Delo.ua, про це NV Бізнес повідомила пресслужба компанії.

За даними Global Spirits, по підприємству було чотири прильоти. Завод горів щонайменше три години. Підприємство не підлягає відновленню, зазначають у пресслужбі Global Spirits.

"Частина продукції згоріла повністю, частина — оплавилась та підлягає утилізації", — зауважили в компанії.

Global Spirits втратила приблизно 3−4 млн пляшок продукції з виплаченим акцизом. Середня вартість одного товару — 100 грн.

"Ворог атакував Запоріжжя — удар завдано по одному з підприємств", — повідомляв у своєму офіційному Telegram-каналі голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров. Пошкоджено виробничі приміщення, через що виникла пожежа, зазначав він.

Завод "Хортиця"

Лікеро-горілчаний завод "Хортиця" — одне з основних підприємств холдингу Global Spirits. Завод побудований за унікальним проєктом і має обладнання від світових лідерів: зокрема, інженерні системи Rehau, лінії розливу Ital Project, йдеться на сайті Global Spirits.

Перша пляшка горілки "Хортиця" зійшла з конвеєра у грудні 2003 року. На заводі працювали більше 500 людей, а швидкість ліній розливу сягала 16 пляшок у секунду.

Окрім "Хортиці", завод виготовляв горілки під торговими марками "Мороша", "Первак", "Медова", "Пшенична сльоза", Gold Ukraine.

Ще 11 березня 2022 року холдинг Global Spirits відкликав ліцензію на виробництво алкоголю у Російській Федерації.

Портфель Global Spirits охоплює горілчані, коньячні та винні бренди, які експортують у понад 87 країн. Холдинг має два виробництва в Україні – завод «Хортиця» та Одеський коньячний завод.

Власником трьох юросіб холдингу до липня 2022-го був Євген Черняк. Потім ці компанії перейшли громадянину Ліхтенштейну Мікаелю Мартіну Вахтеру, свідчать дані YouControl.