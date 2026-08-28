В результате атаки России уничтожен ликероводочный завод "Хортица"

Ликеро-водочный завод "Хортица", входящий в группу Global Spirits, получил значительные повреждения в результате российской атаки и не подлежит восстановлению.

Как пишет Delo.ua, об этом NV Бизнес сообщила пресс-служба компании.

По данным Global Spirits, по предприятию было четыре прилета. Завод горел не менее трех часов. Предприятие не подлежит восстановлению, отмечают в пресс-службе Global Spirits.

"Часть продукции сгорела полностью, часть - оплавилась и подлежит утилизации", - отметили в компании.

Global Spirits потеряла около 3-4 млн бутылок продукции с выплаченным акцизом. Средняя стоимость одного товара – 100 грн.

Как сообщал в своем официальном Telegram-канале глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров, российская армия нанесла удар по одному из предприятий Запорожья. Повреждены производственные помещения, из-за чего возник пожар.

Завод "Хортица"

Ликероводочный завод "Хортица" - одно из основных предприятий холдинга Global Spirits. Завод построен по уникальному проекту и располагает оборудованием от мировых лидеров: в частности, инженерные системы Rehau, линии разлива Ital Project, говорится на сайте Global Spirits.

Первая бутылка водки "Хортица" сошла с конвейера в декабре 2003 года. На заводе работало более 500 человек, а скорость линий разлива достигала 16 бутылок в секунду.

Кроме "Хортицы", завод производил водки под торговыми марками "Мороша", "Первак", "Медовая", "Пшеничная слеза", Gold Ukraine.

Еще 11 марта 2022 г. холдинг Global Spirits отозвал лицензию на производство алкоголя в Российской Федерации.

Портфель Global Spirits охватывает водочные, коньячные и винные бренды, экспортируемые более чем в 87 стран. Холдинг имеет два производства в Украине – завод «Хортица» и Одесский коньячный завод.

Владельцем трех юрлиц холдинга до июля 2022-го был Евгений Черняк. Затем эти компании перешли гражданину Лихтенштейна Микаэлю Мартину Вахтеру, свидетельствуют данные YouControl.

Напомним, в Запорожье 28 августа российские войска нанесли удар по территории торгового центра "Эпицентр", в результате чего здание получило повреждения.