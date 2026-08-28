Россияне атаковали "Эпицентр" в Запорожье: есть пострадавшие и масштабный пожар

Атака на "Эпицентр" в Запорожье произошла 28 августа. Российские войска нанесли удар по территории торгового центра, в результате чего здание получило повреждения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.

Россия снова ударила по "Эпицентру"

"Враг в очередной раз нанес удар по территории торгового центра Запорожья. В результате атаки повреждено здание", - написал Федоров.

В результате атаки здание получило повреждения. По предварительным данным, российский беспилотник попал в строительный гипермаркет, после чего возник пожар площадью около 2 тыс. кв. м.

По обновленной информации, в результате удара ранений получили четыре человека.

Напомним, во время массированного обстрела Киева 5 августа россияне уничтожили два логистических центра "Эпицентра", там погиб один сотрудник компании.

На фоне этого в компании заявили, что останавливают производство на заводе Epicentr Ceramic Corporation и переносят производство на два предприятия за рубежом, чтобы не допустить дефицита продукции.