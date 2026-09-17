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Росія обстріляла будівлю з обладнанням "Київстар" під Києвом: що зі зв'язком

"Київстар"
Російські війська пошкодили інфраструктуру Київстар у Київській області

17 вересня внаслідок чергової ворожої атаки у Київській області було пошкоджено будівлю, де розміщується обладнання мобільного оператора “Київстар”.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба мобільного оператора.

За попередньою інформацією компанії, співробітники внаслідок обстрілу не постраждали.

Водночас інфраструктура продовжує працювати у штатному режимі: послуги для абонентів надаються без змін та перебоїв.

Зазначається, що наразі технічна команда мобільного оператора працює на місці над детальною оцінкою наслідків атаки та ліквідацією можливих пошкоджень для забезпечення стабільного зв'язку.

Фото 2 — Росія обстріляла будівлю з обладнанням "Київстар" під Києвом: що зі зв'язком

Варто зазначити, що 11 вересня внаслідок ворожої атаки було пошкоджено офіс інженерної команди "Київстар" у Києві.

Нагадаємо, 16 вересня внаслідок удару російського безпілотника згорів склад студії "Квартал 95", що був розташований у Святошинському районі Києва.

Автор:
Тетяна Бесараб

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