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Молочні продукти можуть подорожчати: виробники переглядають ціни, а імпорт зростає

молочна продукція
Молочні продукти можуть дорожчати / Depositphotos

Українські виробники свіжої молочної продукції переглядають відпускні ціни через подорожчання логістики. Водночас імпорт у серпні майже подвоївся порівняно з минулим роком.

Як пише Dilo, про це повідомляє Infagro.

Виробники переглядають ціни

Через знищення логістичних центрів торговельних мереж і складів виробників виникають перебої з постачанням. Найбільше це вплинуло на виробників молока, кефіру, сметани та свіжого сиру. Частина компаній не змогла забезпечити заплановане зростання продажів у вересні.

Водночас суттєво подорожчала логістика. Частину додаткових витрат торговельні мережі перекладають на постачальників, тому виробники переглядають відпускні ціни.

Окремі компанії майже щотижня надсилають мережам нові цінові протоколи. Однак фактичне подорожчання продукції поки залишається помірним, оскільки нові ціни лише починають діяти.

Ще один фактор — скорочення кількості промоакцій. Продукцію зі знижками продають рідше, що може позначитися на ціні для покупців.

Імпорт майже зрівнявся з експортом

У серпні український експорт свіжої молочної продукції зріс більш ніж на 20% порівняно з аналогічним місяцем минулого року. За словами аналітиків, основні переваги від збільшення зовнішніх продажів отримують кілька великих експортерів.

Імпорт за цей самий період зріс приблизно вдвічі. За обсягами поставки свіжої молочної продукції з-за кордону майже зрівнялися з українським експортом.

Таким чином, восени на ринок одночасно впливають подорожчання логістики, перегляд цін виробниками, скорочення промоакцій і зростання імпорту.

Нагадаємо, за січень–серпень 2026 року Україна скоротила експорт молочної продукції на 7% у натуральному вираженні та на 17% у грошовому — до 86,92 тис. тонн на $248,79 млн. Водночас імпорт зріс на 39% за обсягом та на 23% за вартістю

Автор:
Тетяна Ковальчук

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