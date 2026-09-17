Експорт падає, імпорт росте: що відбувається на ринку молочної продукції України

За січень–серпень 2026 року Україна скоротила експорт молочної продукції на 7% у натуральному вираженні та на 17% у грошовому — до 86,92 тис. тонн на $248,79 млн. Водночас імпорт зріс на 39% за обсягом та на 23% за вартістю, сягнувши 56,2 тис. тонн на $253,13 млн.

Як пише Dilo,про це повідомляє Асоціація виробників молока.

За підсумками восьми місяців Україна фактично перетворилася на нетто-імпортера молочної продукції, оскільки вартість закупівлі з-за кордону перевищила виручку від експорту на 4,34 мільйона доларів. Зокрема, у серпні зовнішньоторговельне сальдо також залишилося від'ємним і склало 3,34 мільйона доларів.

Сам експорт у серпні просів на 11% за обсягом і на 18% за виручкою до липня, хоча у річному вимірі у натуральному вираженні зафіксовано невелике зростання на 7%.

Структура українського експорту залишається орієнтованою переважно на продукцію з нижчою маржинальністю, таку як сухе молоко та сироватка.

Основні позиції за вісім місяців розподілилися так: морозиво зайняло 26 відсотків, згущене молоко та вершки — 25%, сири — 17%, вершкове масло — 11%, а сироватка — 7%. Головними ринками збуту традиційно залишаються країни Європейського Союзу, Молдова та регіон Південного Кавказу.

Водночас структура імпорту суттєво відрізняється: найбільшу частку в ньому — аж 58% — становлять саме сири.

У серпні імпорт молочних продуктів скоротився на 6% до липня, проте порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на вражаючі 59%.

Раніше повідомлялося, що перебої в ланцюгах постачання, зростання витрат на виробництво, переробку та логістику створюють передумови для підвищення цін на молочну продукцію в Україні.