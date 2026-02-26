Молочна галузь України входить у найглибшу кризу за останні роки: виробники б’ють на сполох

Наразі молочна галузь переживає найглибшу кризу за останні роки. Втрати виробничого потенціалу після війни буде надзвичайно складно відновити, а подекуди й неможливо. Без запровадження держпідтримки Україна може втратити до 600 тис. тонн промислового молока до кінця року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока (АВМ).

"Молочна галузь входить у найглибшу кризу за останні роки. Без оперативних рішень у 2026 році ми ризикуємо втратити частину виробничого потенціалу, який після війни буде надзвичайно складно відновити", — акцентує Олена Жупінас, заступниця генеральної директорки АВМ.

Економічні показники галузі

Сьогодні виробники молока працюють у мінус. Протягом 2025 – початку 2026 року зафіксовано такі зміни:

закупівельні ціни на молоко-сировину впали на 23%;

у лютому 2026 року середня вартість становить близько 13,5 грн/кг (без ПДВ);

середні прямі операційні витрати перевищують 16 грн/кг;

ферми на 1 000–1 200 корів щомісяця втрачають понад 1 млн грн.

За прогнозами АВМ, відсутність регуляторних рішень до кінця 2026 року призведе до втрати 500–600 тис. тонн молока, що становить майже 20% усього промислового виробництва країни.

План стабілізації від АВМ

Для запобігання скороченню поголів'я асоціація пропонує впровадження трьох ключових механізмів:

Пряма державна підтримка. Запровадження спеціальної дотації у розмірі 8 000 грн на одну корову для промислових господарств, що утримують від 50 голів. Орієнтовна потреба у фінансуванні цієї програми складає 62 млн євро. Регулювання торговельних відносин. Ухвалення законодавчих змін для обмеження недобросовісних практик торговельних мереж. Наразі фінансові ризики ритейлу перекладаються на виробників та переробників, що чинить тиск на закупівельну ціну. Стимулювання внутрішнього попиту. Запуск програми "Шкільне молоко" для 4,4 млн школярів. Реалізація проєкту потребуватиме 195 тис. тонн молока на рік (близько 5% загальних обсягів переробки), що забезпечить стабільний збут для вітчизняних підприємств.

Представники АВМ наголошують, що 2026 рік є визначальним для збереження виробничого потенціалу галузі та продовольчої безпеки України.

Нагадаємо, молочно-товарні ферми скоротили обсяги виробництва молока у січні 2026 року внаслідок блекаутів та відсутності можливості на молокопереробних підприємствах приймати сировину у періоди відключення електроенергії. Проте обсяги надою в промисловому секторі були вищими ніж торік.