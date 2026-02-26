Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,24

--0,02

EUR

50,96

-0,00

Готівковий курс:

USD

43,23

43,15

EUR

51,31

51,15

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Молочна галузь України входить у найглибшу кризу за останні роки: виробники б’ють на сполох

ферма, корови, молоко, чоловік
Молочна галузь України переживає кризу / Freepik

Наразі молочна галузь переживає найглибшу кризу за останні роки. Втрати виробничого потенціалу після війни буде надзвичайно складно відновити, а подекуди й неможливо. Без запровадження держпідтримки Україна може втратити до 600 тис. тонн промислового молока до кінця року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока (АВМ).

"Молочна галузь входить у найглибшу кризу за останні роки. Без оперативних рішень у 2026 році ми ризикуємо втратити частину виробничого потенціалу, який після війни буде надзвичайно складно відновити", — акцентує Олена Жупінас, заступниця генеральної директорки АВМ.

Економічні показники галузі

Сьогодні виробники молока працюють у мінус. Протягом 2025 – початку 2026 року зафіксовано такі зміни:

  • закупівельні ціни на молоко-сировину впали на 23%; 
  • у лютому 2026 року середня вартість становить близько 13,5 грн/кг (без ПДВ); 
  • середні прямі операційні витрати перевищують 16 грн/кг; 
  • ферми на 1 000–1 200 корів щомісяця втрачають понад 1 млн грн.

За прогнозами АВМ, відсутність регуляторних рішень до кінця 2026 року призведе до втрати 500–600 тис. тонн молока, що становить майже 20% усього промислового виробництва країни.

План стабілізації від АВМ

Для запобігання скороченню поголів'я асоціація пропонує впровадження трьох ключових механізмів:

  1. Пряма державна підтримка. Запровадження спеціальної дотації у розмірі 8 000 грн на одну корову для промислових господарств, що утримують від 50 голів. Орієнтовна потреба у фінансуванні цієї програми складає 62 млн євро. 
  2. Регулювання торговельних відносин. Ухвалення законодавчих змін для обмеження недобросовісних практик торговельних мереж. Наразі фінансові ризики ритейлу перекладаються на виробників та переробників, що чинить тиск на закупівельну ціну. 
  3. Стимулювання внутрішнього попиту. Запуск програми "Шкільне молоко" для 4,4 млн школярів. Реалізація проєкту потребуватиме 195 тис. тонн молока на рік (близько 5% загальних обсягів переробки), що забезпечить стабільний збут для вітчизняних підприємств.

Представники АВМ наголошують, що 2026 рік є визначальним для збереження виробничого потенціалу галузі та продовольчої безпеки України.

Нагадаємо, молочно-товарні ферми скоротили обсяги виробництва молока у січні 2026 року внаслідок блекаутів та відсутності можливості на молокопереробних підприємствах приймати сировину у періоди відключення електроенергії. Проте обсяги надою в промисловому секторі були вищими ніж торік.

Автор:
Тетяна Ковальчук