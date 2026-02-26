- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Молочна галузь України входить у найглибшу кризу за останні роки: виробники б’ють на сполох
Наразі молочна галузь переживає найглибшу кризу за останні роки. Втрати виробничого потенціалу після війни буде надзвичайно складно відновити, а подекуди й неможливо. Без запровадження держпідтримки Україна може втратити до 600 тис. тонн промислового молока до кінця року.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока (АВМ).
"Молочна галузь входить у найглибшу кризу за останні роки. Без оперативних рішень у 2026 році ми ризикуємо втратити частину виробничого потенціалу, який після війни буде надзвичайно складно відновити", — акцентує Олена Жупінас, заступниця генеральної директорки АВМ.
Економічні показники галузі
Сьогодні виробники молока працюють у мінус. Протягом 2025 – початку 2026 року зафіксовано такі зміни:
- закупівельні ціни на молоко-сировину впали на 23%;
- у лютому 2026 року середня вартість становить близько 13,5 грн/кг (без ПДВ);
- середні прямі операційні витрати перевищують 16 грн/кг;
- ферми на 1 000–1 200 корів щомісяця втрачають понад 1 млн грн.
За прогнозами АВМ, відсутність регуляторних рішень до кінця 2026 року призведе до втрати 500–600 тис. тонн молока, що становить майже 20% усього промислового виробництва країни.
План стабілізації від АВМ
Для запобігання скороченню поголів'я асоціація пропонує впровадження трьох ключових механізмів:
- Пряма державна підтримка. Запровадження спеціальної дотації у розмірі 8 000 грн на одну корову для промислових господарств, що утримують від 50 голів. Орієнтовна потреба у фінансуванні цієї програми складає 62 млн євро.
- Регулювання торговельних відносин. Ухвалення законодавчих змін для обмеження недобросовісних практик торговельних мереж. Наразі фінансові ризики ритейлу перекладаються на виробників та переробників, що чинить тиск на закупівельну ціну.
- Стимулювання внутрішнього попиту. Запуск програми "Шкільне молоко" для 4,4 млн школярів. Реалізація проєкту потребуватиме 195 тис. тонн молока на рік (близько 5% загальних обсягів переробки), що забезпечить стабільний збут для вітчизняних підприємств.
Представники АВМ наголошують, що 2026 рік є визначальним для збереження виробничого потенціалу галузі та продовольчої безпеки України.
Нагадаємо, молочно-товарні ферми скоротили обсяги виробництва молока у січні 2026 року внаслідок блекаутів та відсутності можливості на молокопереробних підприємствах приймати сировину у періоди відключення електроенергії. Проте обсяги надою в промисловому секторі були вищими ніж торік.