Блекаути скорочують виробництво молока: більше половини сировини забезпечують п’ять областей

Молочно-товарні ферми скоротили обсяги виробництва молока у січні 2026 року внаслідок блекаутів та відсутності можливості на молокопереробних підприємствах приймати сировину у періоди відключення електроенергії. Проте обсяги надою в промисловому секторі були вищими ніж торік.

Як пише Delo.ua, про це інформує Асоціація виробників молока (АВМ).

За даними Держстату, у січні 2026 року господарства усіх категорій виробили 421,2 тис. т молока-сировини, що на 56,5 тис. т менше (-11,8%) відносно грудня 2025 року і на 31,5 тис. т менше (-7%) відносно січня 2026 року. У січні 2026 року частка підприємств у виробництві молока-сировини становила 64%, а господарств населення – 36%.

Підприємства виробили 269,9 тис. т молока-сировини у січні 2026 року, що на 1,4 тис. т менше (-0,5%) порівняно з груднем, але на 10,4 тис. т більше (+4%) порівняно з січнем 2025-го.

В господарствах населення обсяги надою у січні 2026 року становили 151,3 тис. т молока, що на 55,1 тис. т менше (-26,7%) відносно грудня і на 41,9 тис. т менше (-21,7%) відносно січня 2025-го.

Аналітики зауважують, що скорочення виробництва молока-сировини зумовлене подальшим зменшенням поголів’я корів у господарствах населення та обмеженим доступом до електроенергії через обстріли, що підвищує витрати на переробку молока. Виробництво молока у 2025 році становило 6,8 млн тонн, що на 4% менше, ніж у 2024 році, і на 15% нижче за середній показник за 5 років.

В АВМ констатують, що загалом молочний сектор України демонструє зростання концентрації виробництва в промисловому сегменті, тоді як господарства населення поступово залишають виробництво молока. модернізацію ферм.

У яких областях виробили найбільше молока

В АВМ зазначають, що у січні 2026 року обсяги виробництва молока-сировини наростили сільгосппідприємства у 13 областях, а саме у Рівненській області (+26%), Львівській області (+15%), Івано-Франківській області (+14%), Тернопільській області (+12%), Волинській області (+9%), Житомирській області (+8%), Київській області (+5%), Хмельницькій області (+5%), Вінницькій області (+3%), Миколаївській області (+3%), Черкаській області (+3%), Чернігівській області (+3%), Полтавській області (+1%) відносно минулорічного періоду.

У січні 2026 року близько 55% молока-сировини виробили сільгосппідприємства у наступних областях:

Полтавська область – 39,90 тис. т;

Черкаська область – 33,80 тис. т;

Хмельницька область – 25,70 тис. т;

Чернігівська область – 24,60 тис. т;

Вінницька область – 24,60 тис. т.

Раніше в Асоціації виробників молока заявляли, що в Україні четвертий місяць поспіль знижується ціна на молоко-сировину, через що молочно-товарні ферми вже працюють у збиток. Галузь прогнозує, що у 2026 році країна може втратити до 20–30% виробництва молока, що призведе до дефіциту сировини та втрати експортного потенціалу.