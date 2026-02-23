Блэкауты сокращают производство молока: более половины сырья обеспечивают пять областей

Молочно-товарные фермы сократили объемы производства молока в январе 2026 г. в результате блекаутов и отсутствия возможности на молокоперерабатывающих предприятиях принимать сырье в периоды отключения электроэнергии. Однако объемы надоя в промышленном секторе были выше, чем в прошлом.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Ассоциация производителей молока (АВМ).

По данным Госстата, в январе 2026 года хозяйства всех категорий произвели 421,2 тыс. т молока-сырья, что на 56,5 тыс. т меньше (-11,8%) по отношению к декабрю 2025 года и на 31,5 тыс. т меньше (-7%) по отношению к январю 2026 года. В январе 2026 года доля предприятий в производстве молока-сырья составило 64%, а хозяйств населения – 36%.

Предприятия произвели 269,9 тыс. т молока-сырья в январе 2026 года, что на 1,4 тыс. т меньше (-0,5%) по сравнению с декабрем, но на 10,4 тыс. т больше (+4%) по сравнению с январем 2025 года.

В хозяйствах населения объемы надоя в январе 2026 года составили 151,3 тыс. т молока, что на 55,1 тыс. т меньше (-26,7%) по отношению к декабрю и на 41,9 тыс. т меньше (-21,7%) по отношению к январю 2025-го.

Аналитики отмечают, что сокращение производства молока-сырья обусловлено дальнейшим уменьшением поголовья коров в хозяйствах населения и ограниченным доступом к электроэнергии из-за обстрелов, что повышает затраты на переработку молока. Производство молока в 2025 году составило 6,8 млн тонн, что на 4% меньше, чем в 2024 году, и на 15% ниже среднего показателя за 5 лет.

В АВМ констатируют, что в целом молочный сектор Украины демонстрирует рост концентрации производства в промышленном сегменте, в то время как хозяйства населения постепенно покидают производство молока. модернизацию ферм.

В каких областях произвели больше всего молока

В АВМ отмечают, что в январе 2026 года объемы производства молока-сырья нарастили сельхозпредприятия в 13 областях, а именно в Ровенской области (+26%), Львовской области (+15%), Ивано-Франковской области (+14%), Тернопольской области (+12%), Волынской области (+9) (+5%), Хмельницкой области (+5%), Винницкой области (+3%), Николаевской области (+3%), Черкасской области (+3%), Черниговской области (+3%), Полтавской области (+1%) по отношению к прошлогоднему периоду.

В январе 2026 года около 55% молока-сырья произвели сельхозпредприятия в следующих областях:

Полтавская область – 39,90 тыс. т;

Черкасская область – 33,80 тыс. т;

Хмельницкая область – 25,70 тыс. т;

Черниговская область – 24,60 тыс. т;

Винницкая область – 24,60 тыс. т.

Ранее в Ассоциации производителей молока заявляли, что в Украине четвертый месяц подряд снижается цена на молоко-сырье, из-за чего молочно-товарные фермы уже работают в убыток. Отрасль прогнозирует, что в 2026 году страна может потерять до 20–30% производства молока, что приведет к дефициту сырья и потере экспортного потенциала.