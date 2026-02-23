Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

+0,01

EUR

50,92

+0,00

Наличный курс:

USD

43,30

43,23

EUR

51,40

51,25

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Блэкауты сокращают производство молока: более половины сырья обеспечивают пять областей

молоко
Блэкауты повлияли на производство молока в январе / Depositphotos

Молочно-товарные фермы сократили объемы производства молока в январе 2026 г. в результате блекаутов и отсутствия возможности на молокоперерабатывающих предприятиях принимать сырье в периоды отключения электроэнергии. Однако объемы надоя в промышленном секторе были выше, чем в прошлом.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Ассоциация производителей молока (АВМ).

По данным   Госстата, в январе 2026 года   хозяйства всех категорий произвели 421,2 тыс. т молока-сырья, что на 56,5 тыс. т меньше (-11,8%) по отношению к декабрю 2025 года и на 31,5 тыс. т меньше (-7%) по отношению к январю 2026 года. В январе 2026 года доля   предприятий в производстве молока-сырья составило 64%, а хозяйств населения – 36%.

Предприятия   произвели 269,9 тыс. т молока-сырья в январе 2026 года, что на 1,4 тыс. т меньше (-0,5%) по сравнению с декабрем, но на 10,4 тыс. т больше (+4%) по сравнению с январем 2025 года.

В   хозяйствах населения   объемы надоя в январе 2026 года составили 151,3 тыс. т молока, что на 55,1 тыс. т меньше (-26,7%) по отношению к декабрю и на 41,9 тыс. т меньше (-21,7%) по отношению к январю 2025-го.

Фото 2 — Блэкауты сокращают производство молока: более половины сырья обеспечивают пять областей

Аналитики отмечают, что сокращение производства молока-сырья обусловлено дальнейшим уменьшением поголовья коров в хозяйствах населения   и ограниченным доступом к электроэнергии из-за обстрелов, что повышает затраты на переработку молока. Производство молока в 2025 году составило 6,8 млн тонн, что на 4% меньше, чем в 2024 году, и на 15% ниже среднего показателя за 5 лет.

В АВМ констатируют, что в целом молочный сектор Украины демонстрирует рост концентрации производства в промышленном сегменте, в то время как хозяйства населения постепенно покидают производство молока. модернизацию ферм.

Фото 3 — Блэкауты сокращают производство молока: более половины сырья обеспечивают пять областей

В каких областях произвели больше всего молока

В АВМ отмечают, что в январе 2026 года объемы производства молока-сырья нарастили сельхозпредприятия в 13 областях, а именно в Ровенской области (+26%), Львовской области (+15%), Ивано-Франковской области (+14%), Тернопольской области (+12%), Волынской области (+9) (+5%), Хмельницкой области (+5%), Винницкой области (+3%), Николаевской области (+3%), Черкасской области (+3%), Черниговской области (+3%), Полтавской области (+1%) по отношению к прошлогоднему периоду.

В январе 2026 года около 55% молока-сырья произвели сельхозпредприятия в следующих областях:

  • Полтавская область – 39,90 тыс. т;
  • Черкасская область – 33,80 тыс. т;
  • Хмельницкая область – 25,70 тыс. т;
  • Черниговская область – 24,60 тыс. т;
  • Винницкая область – 24,60 тыс. т.

Ранее в Ассоциации производителей молока заявляли, что в Украине четвертый месяц подряд снижается цена на молоко-сырье, из-за чего молочно-товарные фермы уже работают в убыток. Отрасль прогнозирует, что в 2026 году страна может потерять до 20–30% производства молока, что приведет к дефициту сырья и потере экспортного потенциала.

 

Автор:
Светлана Манько