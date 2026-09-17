Детінізація ринку: імпорт квітів зріс лише на 7%, а митні платежі — більш ніж удвічі

За січень-серпень 2026 року імпортери квіткової продукції сплатили до держбюджету понад 1 млрд грн митних платежів — більш ніж удвічі більше, ніж за аналогічний період торік. При цьому фізичний обсяг імпорту збільшився лише на 7,2% — до 23,3 тис. тонн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

За вісім місяців 2025 року митні платежі з імпорту квіткової продукції становили 469,2 млн грн, а обсяг поставок — 21,8 тис. тонн.

У Держмитслужбі пов'язують різке зростання надходжень із заходами проти неправильного декларування товарів та заниження їх митної вартості.

Змінилася і структура імпорту. Торік декоративні рослини становили 77,4% загальної ваги ввезеної квіткової продукції, а зрізані квіти — 5,6%. У січні-серпні 2026 року частка декоративних рослин скоротилася до 46,2%, тоді як частка зрізаних квітів зросла до 33,8%.

Найбільше збільшилися обсяги ввезення окремих видів зрізаних квітів:

троянд — зі 175 до 3973 тонн;

хризантем — зі 188 до 1526 тонн;

інших зрізаних квітів — із 436 до 1556 тонн.

За даними митниці, збільшення задекларованих обсягів цих категорій дало змогу додатково отримати 506,7 млн грн митних платежів порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Держмитслужба зазначає, що аналогічний контроль застосовує й до інших товарних груп, для яких існують ризики неправильного декларування та заниження митної вартості.

Нагадаємо, у 2026 році митниця також фіксувала зростання кількості порушень правил переміщення товарів через кордон. За підсумками одного з попередніх періодів кількість виявлених випадків зросла приблизно на 20%. Серед предметів порушень митники вилучали товари, транспортні засоби та валютні цінності.