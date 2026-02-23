В Україні тіньова економіка перевищує 1 трлн грн — Гетманцев

За оцінками голови комітету Верховної Ради з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев, у 2023 році з тіні вивели близько $1,5 млрд, у 2024-му — $2,5 млрд, а на 2025 рік прогнозували $4 млрд. Загалом же обсяг економіки, яка ухиляється від оподаткування, перевищує 1 трлн грн.

Як інформує Delo.ua, про це він розповів в інтерв’ю "Форбс".

При цьому парламентарій висловив занепокоєння результатами виконання бюджету: уперше з 2022 року недовиконання плану Податковою становило 2,6% або близько 33 млрд грн. Найбільше викликає занепокоєння відкат у тютюновій галузі та недопрацювання окремих органів влади.

За словами Гетманцева, суттєво скоротити ухилення вдалося у паливній галузі, а також із горілкою та тютюном. Однак нині спостерігаються ознаки відкату через низьку ефективність роботи Бюро економічної безпеки. Він критикує керівництво БЕБ за відсутність перезапуску та зазначає, що дії бюро не завжди приводять до результату.

Гетманцев підкреслив, що основний успіх у детінізації — зміна суспільної свідомості. Якщо у 2019 році він стикався з опором бізнесу та суспільства, то зараз дедалі більше підприємців визнають необхідність платити податки та дотримуватися однакових правил для всіх.

Парламентарій також нагадав, що саме його комітет ініціював створення БЕБ, а тепер реалізує законопроєкти щодо перезавантаження Бюро та митниці. Гетманцев зазначив, що кланові структури, сформовані ще за радянських часів, залишаються потужними, а державні органи та бізнес мають працювати більш ефективно для детінізації економіки.

Раніше Гетманцев зазначав, що у січні–серпні 2025 року у деяких галузях економіки вимальовується "дивна картина". Компанії нарощують обсяги постачання та доходи, але при цьому зменшують нарахування податків до бюджету.