В Украине теневая экономика превышает 1 трлн грн - Гетманцев

По оценкам председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, в 2023 году из тени вывели около $1,5 млрд, в 2024-м — $2,5 млрд, а на 2025 год прогнозировали $4 млрд. В целом же объем экономики, уклоняющейся от налогообложения, превышает.

Как сообщает Delo.ua, об этом он рассказал в интервью "Форбс".

При этом парламентарий выразил обеспокоенность результатами исполнения бюджета: впервые с 2022 года недовыполнение плана Налоговой составило 2,6% или около 33 млрд грн. Больше всего вызывает обеспокоенность откат в табачной отрасли и недоработку отдельных органов власти.

По словам Гетманцева, существенно сократить уклонение удалось в топливной отрасли, а также с водкой и табаком. Однако в настоящее время наблюдаются признаки отката из-за низкой эффективности работы Бюро экономической безопасности. Он критикует руководство БЭБ за отсутствие перезапуска и отмечает, что действия бюро не всегда ведут к результату.

Гетманцев подчеркнул, что основной успех в детенизации – изменение общественного сознания. Если в 2019 году он сталкивался с сопротивлением бизнеса и общества, то сейчас все большее число предпринимателей признают необходимость платить налоги и соблюдать одинаковые правила для всех.

Парламентарий также напомнил, что именно его комитет инициировал создание БЭБ, а теперь реализует законопроекты по перезагрузке Бюро и таможни. Гетманцев отметил, что клановые структуры, сформированные еще в советское время, остаются мощными, а государственные органы и бизнес должны работать более эффективно для детенизации экономики.

Ранее Гетманцев отмечал, что в январе-августе 2025 в некоторых отраслях экономики вырисовывается "странная картина". Компании наращивают объемы поставок и доходы, но при этом уменьшают начисление налогов в бюджет.