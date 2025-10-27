Запланована подія 2

Новини
Бізнес демонструє зростання, але сплачує менше податків - Гетманцев

Бізнес демонструє зростання, а до бюджету надходить менше коштів / Shutterstock

У січні–серпні 2025 року по деяких галузях економіки вимальовується дивна картина.Компанії нарощують обсяги постачання та доходи, але при цьому зменшують нарахування податків до бюджету.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зауважив, що бізнес демонструє зростання, а до бюджету надходить менше коштів.

Гетманцев наголосив, що це не поодинокі випадки, а таких галузей економіки десятки.

"Насправді, щоб побачити проблему, не треба виходити з перевірками на підприємства. Для якісного податкового контролю має працювати аналітика — вона повинна першою ловити аномалії в показниках. Якщо обсяги постачання зростають, а нарахування податків — падають, це має одразу викликати питання. На рівні аналітики даних, а не після того, як “зникли” сотні мільйонів гривень", - підкреслив нардеп.

Він навів кілька показових прикладів.

Так, виробництво пива (КВЕД 11.05)

  • обсяг постачання зріс на 2,86 млрд грн (+8,3%);
  • сума до сплати ПДВ зменшилась на 47,1 млн грн (−2,8%);
  • податок на прибуток: дохід +9,8%, а сплата −4,8%.

Виробництво тари з пластмас (КВЕД 22.22):

  • постачання +2,9% (+569 млн грн):
  • сума до сплати ПДВ — мінус 106 млн грн (−24,8%);
  • податок на прибуток: дохід +5,2%, а сплата −16,8%.

"Можливо, для цього і є підстави, однак точно вони мають бути зʼясовані. Коли бюджет недоотримує — ми всі втрачаємо.І тут питання як до податкових органів, її якості роботи, так і до свідомості бізнесу", - підсумував Гетманцев.

Зауважимо, раніше Гетманцев заявляв, що в 2026 році заходи з детінізації економіки зможуть забезпечити додаткових надходжень до бюджету на 200 мільярдів гривень.

Автор:
Світлана Манько