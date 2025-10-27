Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,00

+0,10

EUR

48,77

+0,22

Наличный курс:

USD

42,20

42,10

EUR

49,30

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Бизнес демонстрирует рост, но платит меньше налогов – Гетманцев

налоги
Бизнес демонстрирует рост, а в бюджет поступает меньше средств / Shutterstock

В январе-августе 2025 года по некоторым отраслям экономики вырисовывается странная картина. Компании наращивают объемы поставок и доходы, но при этом уменьшают начисление налогов в бюджет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Он отметил, что бизнес демонстрирует рост, а в бюджет поступает меньше средств.

Гетманцев подчеркнул, что это не единичные случаи, а таких отраслей экономики десятки.

"На самом деле, чтобы увидеть проблему, не надо выходить с проверками на предприятия. Для качественного налогового контроля должна работать аналитика — она должна первой ловить аномалии в показателях. Если объемы поставок растут, а начисление налогов — падают, это должно сразу вызвать вопросы. На уровне аналитики данных, а не после того, как он исчез".

Он привел несколько примеров.

Да, производство пива (КВЭД 11.05)

  • объем поставок вырос на 2,86 млрд грн (+8,3%);
  • сумма к уплате НДС уменьшилась на 47,1 млн грн (−2,8%);
  • налог на прибыль: доход +9,8%, а уплата –4,8%.

Производство тары из пластмасс (КВЭД 22.22):

  • поставка +2,9% (+569 млн грн):
  • сумма к уплате НДС – минус 106 млн грн (−24,8%);
  • налог на прибыль: доход +5,2%, а уплата –16,8%.

"Возможно, для этого и есть основания, однако точно они должны быть выяснены. Когда бюджет недополучает - мы все теряем. И здесь вопрос как к налоговым органам, его качеству работы, так и к сознанию бизнеса", - подытожил Гетманцев.

Заметим, ранее Гетманцев заявлял, что в 2026 году меры по детенизации экономики могут обеспечить дополнительных поступлений в бюджет на 200 миллиардов гривен.

Автор:
Светлана Манько