Бизнес демонстрирует рост, но платит меньше налогов – Гетманцев

В январе-августе 2025 года по некоторым отраслям экономики вырисовывается странная картина. Компании наращивают объемы поставок и доходы, но при этом уменьшают начисление налогов в бюджет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Он отметил, что бизнес демонстрирует рост, а в бюджет поступает меньше средств.

Гетманцев подчеркнул, что это не единичные случаи, а таких отраслей экономики десятки.

"На самом деле, чтобы увидеть проблему, не надо выходить с проверками на предприятия. Для качественного налогового контроля должна работать аналитика — она должна первой ловить аномалии в показателях. Если объемы поставок растут, а начисление налогов — падают, это должно сразу вызвать вопросы. На уровне аналитики данных, а не после того, как он исчез".

Он привел несколько примеров.

Да, производство пива (КВЭД 11.05)

объем поставок вырос на 2,86 млрд грн (+8,3%);

сумма к уплате НДС уменьшилась на 47,1 млн грн (−2,8%);

налог на прибыль: доход +9,8%, а уплата –4,8%.

Производство тары из пластмасс (КВЭД 22.22):

поставка +2,9% (+569 млн грн):

сумма к уплате НДС – минус 106 млн грн (−24,8%);

налог на прибыль: доход +5,2%, а уплата –16,8%.

"Возможно, для этого и есть основания, однако точно они должны быть выяснены. Когда бюджет недополучает - мы все теряем. И здесь вопрос как к налоговым органам, его качеству работы, так и к сознанию бизнеса", - подытожил Гетманцев.

Заметим, ранее Гетманцев заявлял, что в 2026 году меры по детенизации экономики могут обеспечить дополнительных поступлений в бюджет на 200 миллиардов гривен.