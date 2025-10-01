Борьба с тенью может обеспечить дополнительные 200 млрд грн в бюджет

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что в 2026 году меры по детенизации экономики смогут обеспечить дополнительные поступления в бюджет на 200 миллиардов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом Гетманцев написал в Телеграмм.

По его словам, бюджетный эффект от детенизации составил:

1,5 млрд дол. в 2023 году.

2,5 млрд дол. в 2024 году.

Гетманцев заметил, что в этом году планируется получить дополнительно 4 млрд дол.

Нардеп подчеркнул, что государство не должно допустить ослабления борьбы с тенью.

"Мы себе не можем этого позволить – ни с точки зрения наполнения госбюджета, ни по соображениям справедливости. Не могут дальше теневики обогащаться на миллиарды, пока миллионы украинцев живут на грани бедности", – подчеркнул Гетманцев.

По его мнению, детенизация должна не просто продолжаться теми темпами, которые удалось достичь за несколько последних лет – ее нужно усиливать.

"По нашим расчетам, в 2026 году борьба с тенью сможет обеспечить дополнительных поступлений на 200 млрд грн", - сообщил Гетманцев.

В частности, бюджет дополнительно получит за счет детенизации:

+44,35 млрд грн налога на доходы физических лиц (494,64 млрд грн вместо 450,28 млрд грн);

+28,66 млрд грн налога на прибыль предприятий (319,66 млрд грн вместо 291 млрд грн);

+39,51 млрд грн акцизного налога (ликероводочные изделия и табачные изделия, пиво, вино, горючее, другие подакцизные товары – 201,07 млрд грн вместо 161,56 млрд грн);

+47,99 млрд грн НДС с производимых в Украине товаров, работ, услуг (441,39 млрд грн вместо 393,4 млрд грн).

Гетманцев напомнил, что дополнительные средства от детенизации – ресурс для увеличения финансирования обороны, социальной защиты и поддержки граждан, стимулирования развития экономики.

Ранее Гетманцев заявлял, что в результате тенизации только ресторанной отрасли государство недополучает около 7 млрд. гривен ежегодно в виде налогов.