Боротьба з тінню може забезпечити додаткові 200 млрд грн до бюджету

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що в 2026 році заходи з детінізації економіки зможуть забезпечити додаткових надходжень до бюджету на 200 мільярдів гривень.

Як пише Delo.ua, про це Гетманцев написав у Телеграм.

За його словами, бюджетний ефект від детінізації становив:

+1,5 млрд дол. у 2023 році.

+2,5 млрд дол. у 2024 році.

Гетманцев зауважив, що у цьому році планується отримати додатково 4 млрд дол.

Нардеп наголосив, що держава не має допустити послаблення боротьби з тінню.

"Ми собі не можемо цього дозволити – ні з точки зору наповнення держбюджету, ні з міркувань справедливості. Не можуть далі тіньовики збагачуватися на мільярди, поки мільйони українців живуть на межі бідності", - підкреслив Гетманцев.

На його думку, детінізація має не просто продовжуватися тими темпами, яких вдалося досягти за декілька останніх років – її потрібно посилювати.

"За нашими розрахунками, в 2026 боротьба з тінню зможе забезпечити додаткових надходжень на 200 млрд грн", - повідомив Гетманцев.

Зокрема, бюджет додатково отримає за рахунок детінізації:

+44,35 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (494,64 млрд грн замість 450,28 млрд грн);

+28,66 млрд грн податку на прибуток підприємств (319,66 млрд грн замість 291 млрд грн);

+39,51 млрд грн акцизного податку (лікеро-горілчані вироби, та тютюнові вироби, пиво, вино, пальне, інші підакцизні товари – 201,07 млрд грн замість 161,56 млрд грн);

+47,99 млрд грн ПДВ з вироблених в Україні товарів, робіт, послуг (441,39 млрд грн замість 393,4 млрд грн).

Гетманцев нагадав, що додаткові кошти від детінізації – це ресурс для збільшення фінансування оборони, соціального захисту та підтримки громадян, стимулювання розвитку економіки.

Раніше Гетманцев заявляв, що внаслідок тінізації лише ресторанної галузі держава недоотримує близько 7 млрд гривень щорічно у вигляді податків.