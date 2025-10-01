Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,14

--0,18

EUR

48,30

--0,14

Готівковий курс:

USD

41,29

41,20

EUR

48,78

48,60

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Боротьба з тінню може забезпечити додаткові 200 млрд грн до бюджету

гривня
Бюджет зможе отримати 200 млрд грн від детінізації економіки / Pixabay

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що в 2026 році заходи з детінізації  економіки зможуть забезпечити додаткових надходжень до бюджету на 200 мільярдів гривень.

Як пише Delo.ua, про це Гетманцев написав у Телеграм.

За його словами, бюджетний ефект від детінізації становив:

  • +1,5 млрд дол. у 2023 році. 
  • +2,5 млрд дол. у 2024 році. 

Гетманцев зауважив, що у цьому році планується отримати додатково 4 млрд дол.

Нардеп наголосив, що держава не має допустити послаблення боротьби з тінню.

"Ми собі не можемо цього дозволити – ні з точки зору наповнення держбюджету, ні з міркувань справедливості. Не можуть далі тіньовики збагачуватися на мільярди, поки мільйони українців живуть на межі бідності", - підкреслив Гетманцев.

На його думку, детінізація має не просто продовжуватися тими темпами, яких вдалося досягти за декілька останніх років – її потрібно посилювати.

"За нашими розрахунками, в 2026 боротьба з тінню зможе забезпечити додаткових надходжень на 200 млрд грн", - повідомив Гетманцев.

Зокрема, бюджет додатково отримає за рахунок детінізації:

  • +44,35 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (494,64 млрд грн замість 450,28 млрд грн);
  • +28,66 млрд грн податку на прибуток підприємств (319,66 млрд грн замість 291 млрд грн);
  •  +39,51 млрд грн акцизного податку (лікеро-горілчані вироби, та тютюнові вироби, пиво, вино, пальне, інші підакцизні товари – 201,07 млрд грн замість 161,56 млрд грн);
  •  +47,99 млрд грн ПДВ з вироблених в Україні товарів, робіт, послуг (441,39 млрд грн замість 393,4 млрд грн).

Гетманцев нагадав, що додаткові кошти від детінізації  – це ресурс для збільшення фінансування оборони, соціального захисту та підтримки  громадян, стимулювання розвитку економіки. 

Раніше Гетманцев заявляв, що внаслідок тінізації лише ресторанної галузі держава недоотримує близько 7 млрд гривень щорічно у вигляді податків.

Автор:
Світлана Манько