Бюджет України має отримати $4 млрд у 2025 році від детенізації економіки – Данило Гетманцев

Очільник парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розраховує на фіскальний ефект для державного бюджета від детенізації економіки України в 2025 році до 4 млрд доларів.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на виступ Данила Гетманцева на форумі "Forbes Money" 30 травня.

За словами керівника профільного комітету Верховної Ради, розмір тіньового сектору української економіки складає близько 800 – 900 млрд гривень на рік.

"30 - 50% економіки знаходиться в тіні, а є галузі, де понад 60%. Це основна перешкода для розвитку економіки", – констатував Данило Гетманцев.

Для порівняння, додав він, середній рівень тіньової економіки в країнах Європи знаходиться на позначках 5–7%.

За його словами, одним з джерел фінансування додаткової, наразі непокритої, потреби у фінансуванні Сил оборони до кінця року на рівні 400 млрд гривень є надходження від детенізації економіки.

"Розраховуємо на ефект від детенізації в 2025 році в обсязі 4 мільярди доларів", – заявив Гетманцев, додавши, що за результатами 2024 року заходи з детенізації економіки принесли державному бюджету додатково $2,5 млрд.

Нагадаємо, зокрема, за даними, оприлюдненими Данилом Гетманцевим, за січень–квітень 2025 року до державного бюджету надійшло 6,3 млрд гривень податкових платежів від суб’єктів грального бізнесу, що на 0,8 млрд гривень більше (+14,5%), ніж за аналогічний період 2024 року.

В кінці квітня голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики заявив про тривожні ознаки зростання тінізації окремих ринків, зокрема алкоголю, тютюну та електроніки. За даними Данила Гетманцева, частка тіньового ринку тютюну зросла з 12,6% наприкінці 2024 року до 14,1% у 2025-му. Ще більш показовою стала ситуація з ринком алкоголю: у лютому обсяги виробництва спирту зросли на 46%, але при цьому надходження акцизного податку з продукції, виготовленої в Україні, зменшилися на 0,5%.

Уряд планує переглянути критерії для включення підприємств до "Клубу білого бізнесу", що дає податкові преференції сумлінним платникам. Йдеться не лише про пом’якшення умов, а й про усунення технічних недоліків, які заважають добропорядному бізнесу залишатися у списку.