Гетманцев запевнив, що за цієї Ради нових підвищень податків не буде

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в межах поточного скликання парламенту не передбачається жодного додаткового підвищення податків.

Про це він розповів в інтерв’ю "Главкому".

За його словами, усі податкові рішення, які потребували ухвалення, вже прийняті, і жодних передумов для нових змін у цьому напрямі немає.

"Ні, я не бачу будь-яких підстав для цього за цієї каденції Верховної Ради", – наголосив Гетманцев, коментуючи чутки про можливе точкове підвищення податків, зокрема податку на додану вартість.

Водночас він окреслив перелік податкових новацій, які готуються до розгляду парламентом. Одним із ключових документів має стати законопроєкт про імплементацію директиви ЄС DAC7, яка зобов’язує цифрові платформи збирати та передавати до податкових органів інформацію про продавців, що працюють через них.

За його словами, це складний законопроєкт, який наразі опрацьовується.

Гетманцев також нагадав, що Україна має ухвалену Національну стратегію доходів до 2030 року. Вона передбачає поетапну реформу системи публічних фінансів, де перший етап стосується модернізації податкової та митної служб (зокрема цифровізації та підвищення довіри), а другий – змін у податковій системі, зокрема в оподаткуванні доходів фізичних осіб.

Проте реалізація наступних етапів, як уточнив він, планується вже після завершення воєнного стану

Раніше Гетманцев вже наголошував, що до кінця 2025 року в Україні не переглядатимуть існуючу податкову базу.

Також нагадаємо, що за даними Державної податкової служби, у першому кварталі 2025 року надходження єдиного соціального внеску в Україні склали 148 мільярдів гривень. Це на 24,7% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли державні соціальні фонди отримали 118,7 мільярда гривень.