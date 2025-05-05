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Гетманцев заверил, что при этом Совете новых повышений налогов не будет

Даниил Гетманцев
Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в рамках текущего созыва парламента не предусматривается никакого дополнительного повышения налогов.

Об этом он рассказал в интервью "Главкому".

По его словам, все нуждающиеся в принятии налоговые решения уже приняты, и никаких предпосылок для новых изменений в этом направлении нет.

"Нет, я не вижу каких-либо оснований для этого при этой каденции Верховной Рады", — подчеркнул Гетманцев, комментируя слухи о возможном точечном повышении налогов, в том числе налоге на добавленную стоимость.

В то же время, он очертил перечень налоговых новаций, которые готовятся к рассмотрению парламентом. Одним из ключевых документов должен стать законопроект об имплементации директивы ЕС DAC7, которая обязывает цифровые платформы собирать и передавать в налоговые органы информацию о продавцах, работающих через них.

По его словам, это сложный законопроект, который сейчас прорабатывается.

Гетманцев также напомнил, что у Украины принята Национальная стратегия доходов до 2030 года. Она предусматривает поэтапную реформу системы публичных финансов, где первый этап касается модернизации налоговой и таможенной служб (в частности, цифровизации и повышения доверия), а второй – изменений в налоговой системе, в частности в налогообложении доходов физических лиц.

Однако реализация последующих этапов, как уточнил он, планируется уже после завершения военного положения.

Ранее Гетманцев уже отмечал, что до конца 2025 года в Украине не будет пересматриваться существующая налоговая база.

Также напомним, что по данным Государственной налоговой службы, в первом квартале 2025 года поступление единого социального взноса в Украине составил 148 миллиардов гривен. Это на 24,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда государственные социальные фонды получили 118,7 миллиарда гривен.

Автор:
Татьяна Гойденко