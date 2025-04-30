Гетманцев анонсував пом’якшення умов для учасників "Клубу білого бізнесу"

Уряд планує переглянути критерії для включення підприємств до "Клубу білого бізнесу", що дає податкові преференції сумлінним платникам. Йдеться не лише про пом’якшення умов, а й про усунення технічних недоліків, які заважають добропорядному бізнесу залишатися у списку.

Про це в інтерв’ю "Главкому" розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Напевно, штраф у 340 грн є недостатнім приводом для того, аби виключати компанію з переліку "білого бізнесу", якщо, дійсно, цей штраф був сплачений і питання вже закрите", — зазначив він.

У травні очікується внесення законопроєкту щодо вдосконалення критеріїв членства. Зокрема, планується виправити ситуації, коли підприємства фізично не можуть відповідати чинним вимогам.

Гетманцев наголошує, що участь у "Клубі білого бізнесу" не дає автоматичних привілеїв, але звільняє підприємства від планових податкових перевірок у межах ризикоорієнтованого підходу, що реалізується вже третій рік поспіль.

Також він спростував поширену думку, що виліт із переліку означає негайне повернення перевірок: "План перевірок формується двічі на рік, і для включення до нього підприємство має відповідати певному набору ризиків".

За оцінками Європейської бізнес-асоціації, 48% компаній зацікавлені в участі у програмі. Водночас частина з них не завжди враховує критерії при веденні бізнесу, що, за словами Гетманцева, і пояснює значну ротацію списку.

55 платників податків виключили з переліку

Додамо, станом на сьогодні у списку так званого "Клубу білого бізнесу" перебуває 8199 сумлінних платників податків — це на 55 менше, ніж у попередньому кварталі.

За його словами, відбулося оновлення списку — понад 2500 підприємств доєдналися до клубу, і приблизно стільки ж його залишили. Суттєво збільшилося представництво фізичних осіб-підприємців: наразі їх у списку 732, що на 581 більше. Також у клубі є 211 резидентів "Дія.City".

Підставою для виключення з переліку можуть бути навіть формальні порушення — наприклад, несвоєчасне подання податкової звітності. Водночас Гетманцев визнає, що окремі критерії потребують корекції.