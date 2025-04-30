Гетманцев анонсировал смягчение условий для участников "Клуба белого бизнеса"

Правительство планирует пересмотреть критерии для включения предприятий в "Клуб белого бизнеса", что дает налоговые преференции добросовестным плательщикам. Речь идет не только об смягчении условий, но и об устранении технических недостатков, мешающих добропорядочному бизнесу оставаться в списке.

Об этом в интервью "Главкому" рассказал председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

" Наверное, штраф в 340 грн является недостаточным поводом для того, чтобы исключать компанию из перечня "белого бизнеса", если действительно этот штраф был оплачен и вопрос уже закрыт ", — отметил он.

В мае ожидается внесение законопроекта по усовершенствованию критериев членства. В частности, планируется исправить ситуации, когда предприятия физически не могут отвечать действующим требованиям.

Гетманцев отмечает, что участие в "Клубе белого бизнеса" не дает автоматических привилегий, но освобождает предприятия от плановых налоговых проверок в рамках реализуемого уже третий год подряд рискоориентированного подхода.

Также он опроверг расхожее мнение, что вылет из перечня означает немедленный возврат проверок: "План проверок формируется дважды в год, и для включения в него предприятие должно соответствовать определенному набору рисков".

По оценкам Европейской бизнес-ассоциации, 48% компаний заинтересованы в участии в программе. В то же время, часть из них не всегда учитывает критерии при ведении бизнеса, что, по словам Гетманцева, и объясняет значительную ротацию списка.

55 налогоплательщиков исключили из перечня

Добавим, по состоянию на сегодняшний день в списке так называемого "Клуба белого бизнеса" находится 8199 добросовестных налогоплательщиков — это на 55 меньше, чем в предыдущем квартале.

По его словам, произошло обновление списка — свыше 2500 предприятий присоединились к клубу, и примерно столько же его оставили.

Основанием для исключения из перечня могут быть даже формальные нарушения, например, несвоевременная подача налоговой отчетности. В то же время Гетманцев признает, что отдельные критерии нуждаются в коррекции.