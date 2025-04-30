Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,56

--0,18

EUR

47,28

--0,11

Наличный курс:

USD

41,46

41,37

EUR

47,65

47,45

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Гетманцев анонсировал смягчение условий для участников "Клуба белого бизнеса"

Гетманцы, налоги
Гетманцев анонсировал смягчение условий для добросовестных налогоплательщиков / Delo.ua

Правительство планирует пересмотреть критерии для включения предприятий в "Клуб белого бизнеса", что дает налоговые преференции добросовестным плательщикам. Речь идет не только об смягчении условий, но и об устранении технических недостатков, мешающих добропорядочному бизнесу оставаться в списке.

Об этом в интервью "Главкому" рассказал председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

" Наверное, штраф в 340 грн является недостаточным поводом для того, чтобы исключать компанию из перечня "белого бизнеса", если действительно этот штраф был оплачен и вопрос уже закрыт ", — отметил он.

В мае ожидается внесение законопроекта по усовершенствованию критериев членства. В частности, планируется исправить ситуации, когда предприятия физически не могут отвечать действующим требованиям.

Гетманцев отмечает, что участие в "Клубе белого бизнеса" не дает автоматических привилегий, но освобождает предприятия от плановых налоговых проверок в рамках реализуемого уже третий год подряд рискоориентированного подхода.

Также он опроверг расхожее мнение, что вылет из перечня означает немедленный возврат проверок: "План проверок формируется дважды в год, и для включения в него предприятие должно соответствовать определенному набору рисков".

По оценкам Европейской бизнес-ассоциации, 48% компаний заинтересованы в участии в программе. В то же время, часть из них не всегда учитывает критерии при ведении бизнеса, что, по словам Гетманцева, и объясняет значительную ротацию списка.

55 налогоплательщиков исключили из перечня

Добавим, по состоянию на сегодняшний день в списке так называемого "Клуба белого бизнеса" находится 8199 добросовестных налогоплательщиков — это на 55 меньше, чем в предыдущем квартале.

По его словам, произошло обновление списка — свыше 2500 предприятий присоединились к клубу, и примерно столько же его оставили.

Основанием для исключения из перечня могут быть даже формальные нарушения, например, несвоевременная подача налоговой отчетности. В то же время Гетманцев признает, что отдельные критерии нуждаются в коррекции.

Автор:
Татьяна Гойденко