Як змінилися надходження від грального бізнесу до бюджету з початку року

За січень–квітень 2025 року до бюджету надійшло 6,3 млрд грн податкових платежів від суб’єктів грального бізнесу, що на 0,8 млрд грн більше (+14,5%) ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на голову Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

За його словами, надходження до бюджету з початку поточного року у 167 разів більше, ніж за січень 2021 року (тоді — лише 37,7 млн грн).

Проте у квітні 2025 року було сплачено на 0,4 млрд грн менше, ніж у квітні 2024 року (−31,7%).

Тому Гетманцев пропонує фіскальним та правоохоронним органам звернути увагу на гральну галузь.

Зауважимо, українці в середньому за січень -листопад 2024 року кожен місяць витрачали 12,7 млрд грн на поповнення ігрових рахунків онлайн-казино та беттингових компаній. У грудні цей показник сягнув рекордних 19 млрд грн.

Гральний бізнес в Україні

Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт №9256-д, спрямований на посилення регулювання та контролю над гральним бізнесом. Документ підтримали 239 народних депутатів. А 4 січня його підписав президент Володимир Зеленський.

Кабінет міністрів скасував поширення на діяльність з організації та проведення азартних ігор норми про автоматичне продовження строків діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру.

Також Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.