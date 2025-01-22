Скільки грошей витрачають українці на азартні ігри?

Українці в середньому за січень -листопад 2024 року кожен місяць витрачали 12,7 млрд грн на поповнення ігрових рахунків онлайн-казино та беттингових компаній. У грудні цей показник сягнув 19 млрд грн.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За його словами, гральний бізнес з року в рік збільшує надходження податків до бюджету.

Динаміка податкових надходжень від грального бізнесу

Так, упродовж 2024 року було сплачено 16,99 млрд грн податків проти 10,4 млрд грн у 2023-му та 730 млн грн у 2022-му.

Але, як зауважив нардеп, погана новина полягає в тому, що в цілому зменшилось податкове навантаження.

"Це у відсотках до поповнень (тому так як легальні поповнення зростають, то і динаміку по податкам ви бачите більше). Але це означає, що схеми по ухиленню залишаються. Просто більш складні", - підкреслив Железняк.

Українці витратили на азартні ігри 160 млрд грн

Також Железняк розповів, скільки українці витрачають кошти на гральний бізнес.

Так, в середньому за січень-листопад 2024 року кожен місяць громадяни на поповнення гральних рахунків витрачали 12,7 млрд грн

"У грудні цей показник досяг рівня у 19,4 млрд грн на місяць. І це те що ми тільки бачимо легально", - констатував Железняк.

Він додав, що дуже прикро, що під час війни майже 20 млрд грошей українці витрачають на такий тип розваг.

Гральний бізнес в Україні

Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт №9256-д, спрямований на посилення регулювання та контролю над гральним бізнесом. Документ підтримали 239 народних депутатів. А 4 січня його підписав президент Володимир Зеленський.

Кабінет міністрів скасував поширення на діяльність з організації та проведення азартних ігор норми про автоматичне продовження строків діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру.

Також Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.