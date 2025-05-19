Поступления от игорного бизнеса в бюджет растут, но не без нюансов

За январь-апрель 2025 года в бюджет поступило 6,3 млрд грн налоговых платежей от субъектов игорного бизнеса, что на 0,8 млрд грн больше (+14,5%), чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилу Гетманцеву .

По его словам, поступления в бюджет с начала текущего года в 167 раз больше, чем за январь 2021 года (тогда только 37,7 млн грн).

Однако в апреле 2025 года было уплачено на 0,4 млрд грн меньше, чем в апреле 2024 года (-31,7%).

Поэтому Гетманцев предлагает фискальным и правоохранительным органам обратить внимание на игровую отрасль.

Заметим, что украинцы в среднем за январь-ноябрь 2024 года каждый месяц тратили 12,7 млрд грн на пополнение игровых счетов онлайн-казино и беттинговых компаний. В декабре этот показатель достиг рекордных 19 млрд. грн.

Игорный бизнес в Украине

Напомним, 4 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №9256-д, направленный на усиление регулирования и контроля над игорным бизнесом. Документ поддержали 239 народных депутатов. А 4 января подписал его президент Владимир Зеленский.

Кабинет министров отменил распространение на деятельность по организации и проведению азартных игр норм об автоматическом продлении сроков действующих срочных лицензий и документов разрешительного характера.

Также Владимир Зеленский подписал закон о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.