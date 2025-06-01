Бюджет Украины должен получить $4 млрд в 2025 году от детенизации экономики – Данило Гетманцев

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев рассчитывает на фискальный эффект для государственного бюджета от детенизации экономики Украины в 2025 году до 4 млрд долларов.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на выступление Данила Гетманцева на форуме "Forbes Money" 30 мая.

По словам руководителя профильного комитета Верховной Рады, размер теневого сектора украинской экономики составляет около 800-900 млрд гривен в год.

“30 – 50% экономики находится в тени, а есть отрасли, где более 60%. Это основное препятствие для развития экономики» , – констатировал Данило Гетманцев.

Для сравнения, добавил он, средний уровень теневой экономики в странах Европы находится на отметках 5–7%.

По его словам, одним из источников финансирования дополнительной, ныне непокрытой, потребности в финансировании Сил обороны до конца года на уровне 400 млрд гривен является поступления от детенизации экономики.

"Рассчитываем на эффект от детенизации в 2025 году в объеме 4 миллиарда долларов", – заявил Гетманцев, добавив, что по результатам 2024 года меры по детенизации экономики принесли государственному бюджету дополнительно $ 2,5 млрд.

Напомним, в частности, по данным, обнародованным Данилом Гетманцевым, за январь-апрель 2025 года в государственный бюджет поступило 6,3 млрд гривен налоговых платежей от субъектов игорного бизнеса, что на 0,8 млрд гривен больше (+14,5%), чем за аналогичный период 2024 года.

В конце апреля глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявил о тревожных признаках роста тенизации отдельных рынков, в частности алкоголя, табака и электроники. По данным Данила Гетманцева, доля теневого рынка табака выросла с 12,6% в конце 2024 года до 14,1% в 2025 году. Еще более показательна ситуация с рынком алкоголя: в феврале объемы производства спирта выросли на 46%, но при этом поступления акцизного налога с продукции, произведенной в Украине, уменьшились на 0,5%.

Правительство планирует пересмотреть критерии для включения предприятий в "Клуб белого бизнеса", что дает налоговые преференции добросовестным плательщикам. Речь идет не только о смягчении условий, но и об устранении технических недостатков, мешающих добропорядочному бизнесу оставаться в списке.