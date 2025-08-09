Детінізація фармацевтичної галузі у 2025 році сповільнилася — Гетманцев

Позитивні тенденції в оптовій торгівлі фармацевтичними товарами у 2025 році демонструють ознаки уповільнення, а в окремих випадках — розвороту у зворотному напрямку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

За його даними, у січні–червні 2025 року галузь сплатила 5,71 млрд грн податків — на 1 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року (4,7 млрд грн). Водночас 0,6 млрд грн приросту пояснюється інфляцією та підвищенням ставки військового збору, а реальне чисте зростання становить лише 0,4 млрд грн.

Рівень сплати податку на прибуток у І кварталі 2024 року досягав 1,32% (на 0,56 в.п. вище довоєнного рівня у 0,76%). Але вже у І кварталі 2025 року показник знизився до 1,13% — на 0,19 в.п. при зростанні доходів.

Гетманцев зазначає, що середній рівень сплати ПДВ у 2025 році склав 0,75% — лише на 0,06 в.п. більше, ніж у 2024 році. При цьому:

64% платників мають рівень сплати нижчий за середній по галузі;

23,6% зменшили ПДВ порівняно з минулим роком;

8,6% при зростанні постачань знизили суми ПДВ до сплати.

Середня зарплата у галузі зросла до 20,7 тис. грн, але:

20,7% роботодавців знизили зарплати;

на 10,5% збільшилась кількість компаній з менш ніж 10 працівниками — що може свідчити про неофіційну зайнятість;

розрив у зарплатах від 250 грн до 309,9 тис. грн вказує на нерівномірність та тіньові схеми.

Гетманцев наголосив, що через уповільнення детінізації бюджет недоотримує значні кошти.

Додамо, Гетманцев розраховує на те, що фіскальний ефект для державного бюджета від детінізації економіки України в 2025 році становитиме до 4 млрд доларів.