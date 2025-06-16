Тіньовий ринок підакцизних товарів в Україні зменшився до 20% – Гетман

Тіньовий ринок у підакцизній галузі в Україні у 2025 році впав в середньому до 20%, тоді як у 2022-му він сягав аномальних 35%.

Як повідомляє Delo. ua, про це на Форумі RAU Expo 2025 розповів Олег Гетман, координатор експертних груп Економічної експертної платформи.

Підакцизні товари – це продукти, на які держава встановлює додатковий податок. Найчастіше це алкоголь, тютюнові вироби, пальне та інші категорії, що потребують державного контролю. Через високі ставки податків у цій сфері часто виникають "сірі" схеми: окремі підприємці намагаються мінімізувати податкові зобов’язання або взагалі уникнути їх, що призводить до втрат для державного бюджету.

"Це серйозний прорив, – говорить Олег Гетман. – Якщо у 2023 році держбюджет втратив на схемах у підакцизці 45-50 млрд грн, то у 2024 році втрати скоротились до 35–38 мільярдів гривень".

Проте тіньова частка все ще залишається високою, що потребує уваги перевіряючих органів. За словами експерта, лише на ринку пального у 2024 році бюджет недоотримав 10–11 мільярдів гривень через "чорні" продажі та мінімізацію податків. Водночас ситуація поступово поліпшується: кількість нелегальних заправок за кілька років скоротилася з 1500 до 400–450.

"Частка тіньового ринку в цьому сегменті вже майже втричі менша, ніж була", – зазначає Гетман.

Ще одна хороша новина: у четвертому кварталі 2024 року та першому кварталі 2025 року податкові показники у галузі пального помітно покращилися. У більшості мереж зросли середні зарплати, а також обсяг податків, сплачених із кожного проданого літра пального. Якщо у 2023 році третина галузі мала аномально низькі податкові показники, то нині такі випадки стали поодинокими.

Також Олег Гетман наголосив, що після того як у 2024 році вдалося обмежити роботу майже всіх нелегальних виробництв тютюнових виробів (залишилося лише одне) і посилити контроль за роздрібним ринком, тіньовий ринок тютюнових виробів за рік зменшився майже вдвічі – із 25% до 14%. Однак бюджет усе ще втрачає на схемах у цій галузі близько 18–20 мільярдів гривень щороку.

Ситуація по регіонах лишається неоднорідною. У частині областей, навпаки, "білі виторги" зменшуються, зокрема у Вінницькій, Житомирській та Чернігівській.

Окремо експерт звернув увагу на тіньові схеми в секторі інтернет-провайдерів.

"Деякі компанії платять працівникам 8–10 тисяч гривень, хоча середня зарплата в Україні вже понад 24 тисячі, – пояснює Гетман. – Це означає, що доплати йдуть у конвертах, а податки – мінімізуються".

Подібна ситуація спостерігається і в сегменті побутової техніки та електроніки.

Щоб прискорити детінізацію, експерт пропонує перезавантажити Митну службу відповідно до прийнятого Закону 3977-ІХ, запровадити чіткі KPI для податкової, митниці і Бюро економічної безпеки, стимулювати споживачів отримувати фіскальні чеки і жорсткіше карати за нелегальну торгівлю.

"Детінізація – це спільна робота бізнесу і держави. І ми маємо не збавляти темпи, щоб забезпечити стабільність і розвиток України", – підсумовує Олег Гетман.

Нагадаємо, що за даними Державної податкової служби, у 2025 році зафіксовано суттєве зростання надходжень до держбюджету. Зокрема, за перші п’ять місяців 2025 року сума платежів, які адмініструє ДПС, була більш ніж удвічі вищою, ніж за аналогічний період передвоєнного 2021 року, а також майже на 50% перевищила середній показник за січень–травень 2022–2024 років.