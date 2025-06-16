Теневой рынок подакцизных товаров в Украине снизился до 20% – Гетман

Теневой рынок в подакцизной отрасли в Украине в 2025 году упал в среднем до 20%, тогда как в 2022-м он достиг аномальных 35%.

Как сообщает Delo., об этом на Форуме RAU Expo 2025 рассказал Олег Гетман, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы.

Подакцизные продукты – это продукты, на которые правительство устанавливает дополнительный налог. Чаще всего это алкоголь, табачные изделия, горючее и другие категории, требующие государственного контроля. Из-за высоких ставок налогов в этой сфере часто возникают "серые" схемы: отдельные предприниматели пытаются минимизировать налоговые обязательства или вообще избежать их, что приводит к потерям для государственного бюджета.

" Это серьезный прорыв, – говорит Олег Гетман. – Если в 2023 году госбюджет потерял на схемах в подакцизке 45-50 млрд грн, то в 2024 году потери сократились до 35–38 миллиардов гривен".

Однако теневая доля все еще остается высокой, что требует внимания проверяющих органов. По словам эксперта, только на рынке горючего в 2024 году бюджет недополучил 10–11 миллиардов гривен из-за "черных" продаж и минимизации налогов. Вместе с тем, ситуация постепенно улучшается: количество нелегальных заправок за несколько лет сократилось с 1500 до 400–450.

"Доля теневого рынка в этом сегменте уже почти втрое меньше, чем была", – отмечает Гетман.

Еще одна хорошая новость: в четвертом квартале 2024 года и первом квартале 2025 налоговые показатели в отрасли горючего заметно улучшились. В большинстве сетей выросли средние зарплаты, а также объем налогов, уплаченных с каждого проданного литра горючего. Если в 2023 году треть отрасли имела аномально низкие налоговые показатели, то сейчас такие случаи стали единичными.

Также Олег Гетман подчеркнул, что после того, как в 2024 году удалось ограничить работу почти всех нелегальных производств табачных изделий (осталось только одно) и усилить контроль за розничным рынком, теневой рынок табачных изделий за год уменьшился почти вдвое – с 25% до 14%. Однако бюджет все еще теряет на схемах в этой отрасли около 18–20 миллиардов гривен в год.

Ситуация по регионам остается неоднородной. В части областей, напротив, "белые выручки" уменьшаются, в частности в Винницкой, Житомирской и Черниговской.

Отдельно эксперт обратил внимание на теневые схемы в секторе интернет-провайдеров.

"Некоторые компании платят работникам 8–10 тысяч гривен, хотя средняя зарплата в Украине уже более 24 тысяч, – объясняет Гетман. – Это значит, что доплаты идут в конвертах, а налоги – минимизируются".

Схожая ситуация наблюдается и в секторе бытовой техники и электроники.

Чтобы ускорить детенизацию, эксперт предлагает перезагрузить Таможенную службу в соответствии с принятым Законом 3977-IX , ввести четкие KPI для налоговой, таможни и Бюро экономической безопасности, стимулировать потребителей получать фискальные чеки и более жестко наказывать за нелегальную торговлю.

"Детинизация – это совместная работа бизнеса и государства. И мы должны не сбавлять темпы, чтобы обеспечить стабильность и развитие Украины", – заключает Олег Гетман.

Напомним, что по данным Государственной налоговой службы, в 2025 году зафиксирован существенный рост поступлений в госбюджет. В частности, за первые пять месяцев 2025 года сумма платежей, которые администрирует ГНС, была более чем вдвое выше, чем за аналогичный период довоенного 2021 года, а также почти на 50% превысила средний показатель за январь-май 2022-2024 годов.