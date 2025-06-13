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Поступления в общий фонд госбюджета вдвое превысили довоенные показатели
Поступления в общий фонд госбюджета увеличились более чем в два раза по сравнению с показателями предвоенного года.
Как пишет Delo.ua, об этом заявил заместитель Председателя ГНС Андрей Троцко.
Наполнение бюджета и вызовы военного времени
Как отметил Андрей Троцко, украинская экономика функционирует в чрезвычайно сложных условиях беспрецедентных вызовов безопасности. Это привело к кардинальным изменениям в межотраслевых связях и структуре экономики в целом, что неизбежно сказалось на наполнении бюджета.
"При этом за 5 месяцев 2025 года поступления в общий фонд госбюджета по платежам, который администрирует ГНС, более чем вдвое превысили показатели за аналогичный период 2021 (предвоенного) года, а также почти на 50% больше, чем в среднем за 5 месяцев 2022-2024 годов", — отметил он.
Выявлены схемы уклонения от уплаты налогов
В то же время результаты контрольно-проверочной работы свидетельствуют о нередких случаях использования различных схем и инструментов для сокрытия доходов и уклонения от уплаты налогов, отметил заместитель Председателя ГНС.
В частности, механизмы с использованием виртуальных активов активно применяются для сокрытия реальных объемов сделок, стоимости имущества, уклонения от налогообложения и сокрытия активов как в Украине, так и за рубежом.
Также было установлено, что торговые сети используют механизмы так называемого "дробления бизнеса" из-за привлечения ФЛП.
За последние семь месяцев идентифицировано 7 известных торговых сетей (6 из которых продают бытовую технику и электронику, а один – женскую одежду и обувь), которые привлекли 491 ФЛП с общим объемом доходов 4 млрд гривен.
В ГНС добавили, что такая схема привела к уклонению от уплаты НДС на общую сумму 668,5 млн. гривен. Материалы об обнаруженных фактах уже переданы в Бюро экономической безопасности Украины.
Типовые схемы уклонения от налогообложения:
- фиктивные финансово-хозяйственные операции (занижение налога добавленную стоимость);
- производство контрафактного алкоголя и табака;
- нелегальная торговля без марок или с фальшивыми акцизными марками;
- конвертационные центры (обналичивание средств);
- контрабанда и таможенные махинации;
- теневой рынок аренды земли и недвижимости; занижение уплаты рентной платы;
- "оффшоризация" – получение доходов через зарубежные компании и перенаправление прибыли без налогообложения в Украине, вывод капитала в оффшорные зоны;
- зарплата "в конвертах".
Напомним, что местные бюджеты Украины демонстрируют стабильный рост : за первые пять месяцев 2025 года поступления составили почти 201 миллиард гривен, что на 18,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.